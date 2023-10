Finale del Campionato del Mondo Rally: chi c'è in Marocco

Il Rally de Maroc deciderà il campionato mondiale, con tre piloti in lizza per vincere il Campionato del Mondo Rally 2023. Con un deficit di 14 punti, Adrian van Beveren ha le prospettive più scarse, ma il pilota della Honda inizierà la finale con il supporto di non meno di quattro team e cinque colleghi di marca, che possono sottrarre punti importanti ai suoi rivali. Skyler Howes fa la sua prima apparizione per Honda.

Tuttavia, non sarà facile impedire a Luciano Benavides di ottenere il più grande trionfo della sua carriera, se la gara si svolgerà normalmente. Il pilota ufficiale Husqvarna guida la classifica generale con 80 punti, davanti a Toby Price (Red Bull KTM) con 71 punti e van Beveren con 66 punti. Naturalmente, Benavides non è del tutto privo di supporto, in quanto suo fratello Kevin, che gareggia per la sorella aziendale KTM, lo aiuterebbe certamente, ma anche il pilota GASGAS Sam Sunderland.

Tra l'altro, anche Sherco è nominalmente ben rappresentata al finale di stagione con tre moto.

Dal punto di vista della lingua tedesca, Matthias Walkner (Red Bull KTM) e Sebastian Bühler (Hero) partiranno in Marocco. L'austriaco Tobias Ebster (Kini KTM) parteciperà alla classifica del Rally2.

Un test privato si svolgerà il 10 e 11 ottobre, mentre il Rallye du Maroc inizierà con il prologo venerdì 13 ottobre. Seguiranno cinque tappe per un totale di 2110 km, di cui 1430 di prove speciali. L'edizione di quest'anno si svolge a poche settimane dal devastante terremoto sulle montagne dell'Atlante.

"Siamo di fronte a un'edizione molto particolare del Rallye du Maroc. Dopo la catastrofe che ha colpito il Paese, sosterremo la ricostruzione del Paese che ci ospita attraverso una serie di iniziative avviate in stretta consultazione con le autorità", ha dichiarato il direttore di gara David Castera. "Nel frattempo, il programma originale della gara rimarrà invariato. Nessuna tappa sarà inferiore ai 300 km. Non è esagerato dire che il Rally du Maroc è una Dakar in miniatura. La prossima edizione rimarrà fedele a questa tradizione, che offre tutto ciò che contraddistingue il nostro sport".