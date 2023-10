Final do Campeonato do Mundo de Ralis: quem está em Marrocos

O Rally du Maroc começa na sexta-feira. Quem estará na grelha no final do Campeonato do Mundo de Ralis Raid 2023 - em qualquer caso, os candidatos ao WRC Luciano Benavides (Husqvarna), Toby Price (KTM) e Adrien van Beveren (Honda).

O Rali de Maroc vai decidir o campeonato do mundo, com três pilotos na luta pela vitória no Campeonato do Mundo de Ralis de 2023. Com um défice de 14 pontos, Adrian van Beveren tem as mais escassas perspectivas, mas o piloto da Honda vai começar a final com o apoio de nada menos do que quatro colegas de equipa e cinco colegas de marca, que podem tirar pontos importantes aos seus rivais. Skyler Howes faz a sua primeira aparição pela Honda.

No entanto, não será fácil afastar Luciano Benavides do maior triunfo da sua carreira se a corrida decorrer normalmente. O piloto de fábrica da Husqvarna lidera a classificação geral com 80 pontos, à frente de Toby Price (Red Bull KTM) com 71 pontos e van Beveren com 66. Claro que Benavides não está completamente sem apoio, uma vez que o seu irmão Kevin, que compete pela irmã KTM, irá certamente ajudá-lo, mas também o piloto da GASGAS, Sam Sunderland.

A propósito, a Sherco também está nominalmente bem representada no final da época com três motos.

Do ponto de vista germânico, Matthias Walkner (Red Bull KTM) e Sebastian Bühler (Hero) vão estar presentes em Marrocos. O austríaco Tobias Ebster (Kini KTM) participará na classificação do Rally2.

Um teste privado terá lugar nos dias 10 e 11 de outubro, o Rallye du Maroc começará com o prólogo na sexta-feira, 13 de outubro. Seguem-se cinco etapas num total de 2110 km, dos quais 1430 são especiais. A edição deste ano tem lugar apenas algumas semanas após o devastador terramoto nas montanhas do Atlas.

"Estamos perante uma edição muito especial do Rallye du Maroc. Após a catástrofe que atingiu o país, vamos apoiar a reconstrução do nosso país anfitrião através de uma série de iniciativas lançadas em estreita colaboração com as autoridades", afirmou o diretor da prova, David Castera. Nenhuma etapa terá menos de 300 km. Não é exagero dizer que o Rally du Maroc é um Dakar em miniatura. A próxima edição manter-se-á fiel a esta tradição, que oferece tudo o que distingue o nosso desporto."