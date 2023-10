Marocco, prologo: la coppia Honda vince, Walkner sesto

Il prologo è stato un breve sprint di soli 19 km, inserito tra due tratti stradali di 46 e 44 km. Il percorso si snodava su colline e terreni prevalentemente sabbiosi. Il tempo percorso da ciascun partecipante viene moltiplicato per un fattore 4 per la classifica generale. Per i piloti della massima categoria RallyGP era importante posizionarsi davanti, perché i primi 10 classificati possono scegliere il loro posto di partenza per la prima tappa.

Il primo pilota ha iniziato il prologo alle 9:05 ora locale, la classifica del RallyGP dalle 11:16 in poi. Dopo un incidente durante la prova a monte, Joaquim Rodrigues ha deciso di rinunciare alla partecipazione al Marocco a causa di un infortunio alla spalla.

Il warm-up per le cinque tappe successive è stato vinto dal vincitore del Desafío Ruta 40 di inizio settembre, Tosha Schareina (Honda). Il giovane spagnolo è stato seguito contemporaneamente da Ricky Brabec (Monster Energy Honda), che è stato così il pilota più veloce registrato nel WRC. Lo hanno seguito Ross Branch (Hero MotoSports) e Toby Price (Red Bull KTM).

L'austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM) si è classificato sesto. Il suo connazionale Tobias Ebster (KTM), che parte dalla classifica Rally2, è arrivato 23°. Il tedesco Sebastian Bühler (Hero) si è classificato 48°.

Skyler Howes non ha iniziato bene il suo rapporto di lavoro con la Honda. Lo statunitense, in precedenza pilota ufficiale Husqvarna, è caduto e sembra essere fuori gara.

La prima tappa di sabato prevede una prova speciale di 314 km da Agadir a Zagora, più una tappa di collegamento di quasi 400 km.