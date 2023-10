Marrocos, Prólogo: Dupla da Honda vence, Walkner é sexto

O prólogo de sexta-feira foi a prova de abertura do Rally du Maroc. A quinta e última prova do Campeonato do Mundo de Ralis Raid 2023 vai decidir o título mundial entre Luciano Benavides (Husqvarna) e Toby Price (Red Bull KTM)

O prólogo foi um sprint curto de apenas 19 km, intercalado por dois troços de estrada de 46 e 44 km. O percurso foi feito em colinas e num terreno predominantemente arenoso. O tempo percorrido por cada participante é multiplicado por um fator de 4 para a classificação geral. Para os pilotos da categoria de topo RallyGP era importante ocupar um lugar na frente, porque os 10 primeiros podem escolher o seu lugar de partida para a primeira etapa.

O primeiro piloto iniciou o prólogo às 9h05, hora local, e a classificação RallyGP a partir das 11h16. Após uma queda durante o teste de subida, Joaquim Rodrigues decidiu renunciar à participação em Marrocos devido a uma lesão no ombro.

O warm-up para as cinco etapas seguintes foi ganho pelo vencedor do Desafío Ruta 40 do início de setembro, Tosha Schareina (Honda). O jovem espanhol foi seguido ao mesmo tempo por Ricky Brabec (Monster Energy Honda), que foi assim o piloto mais rápido registado no WRC. Seguiram-se Ross Branch (Hero MotoSports) e Toby Price (Red Bull KTM).

O austríaco Matthias Walkner (Red Bull KTM) foi sexto. O seu compatriota Tobias Ebster (KTM), que começa na classificação do Rally2, ficou em 23º. O alemão Sebastian Bühler (Hero) foi 48º.

Skyler Howes não teve um bom começo na sua relação de trabalho com a Honda. O norte-americano, anteriormente piloto de fábrica da Husqvarna, sofreu um acidente e parece estar fora da corrida.

A Etapa 1, no sábado, abrange uma etapa especial de 314 km de Agadir Zagora, mais uma etapa de ligação de quase 400 km.