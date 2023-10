Maroc, étape 1 : Walkner troisième - Ebster malchanceux

La première étape était la plus longue du Rallye du Maroc 2023, avec un total de 710 km, dont 313 km de spéciale chronométrée. La route menait d'Agadir à Zagora sur un terrain rocheux, du gravier et des dunes à la fin. Cette dernière était la partie la plus technique, avec beaucoup de sable et une forte chaleur.

Le matin, la crainte que le vainqueur de l'année dernière, Skyler Howes, soit hors course après sa chute lors du prologue s'est confirmée - des débuts ratés pour l'Américain en tant que pilote d'usine Honda.

Le Duisbourgeois Sebastian Bühler a ouvert la journée avec son Hero et a tracé les premières pistes pour les concurrents qui suivaient. Le travail de navigation a fait perdre beaucoup de temps au pilote Hero. Lors de l'étape 1, le système de bonus dont bénéficient normalement les trois premiers partants n'a pas été appliqué.

Au point de contrôle situé à 105 km, le coéquipier de Bühler, Branch, a marqué le meilleur temps devant les pilotes Honda Ricky Brabec, Tosha Schareina et Pablo Quintanilla. Le meilleur pilote KTM, Matthias Walkner, était à trois minutes. Après 214 km, les quatre premiers avaient déjà quatre minutes d'avance sur le leader du championnat du monde, Luciano Benavides (Husqvarna), dont le rival pour le titre, Toby Price (KTM), n'a roulé que quelques secondes de moins.

La décision s'est faite dans les dunes. Brabec a été victime d'une panne de batterie, Schareina a perdu beaucoup de temps et a perdu près de 20 min. La victoire est revenue à Botswana Branch. Quintanilla a terminé deuxième, Walkner a pris la troisième place dans le sprint final.

Les prétendants au titre de champion du monde Benavides et Price ont perdu respectivement 5:43 min et 6:42 min et se tiennent en seulement 11 secondes au classement général.

Tobias Ebster a subi un revers précoce dans le classement du Rally2. L'Autrichien a chuté après un peu plus de deux kilomètres et a heurté violemment le sol, mais il était conscient. Ebster est le neveu de Heinz Kinigadner et participe à son équipe.