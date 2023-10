Marocco, tappa 1: Walkner terzo - Ebster sfortunato

Con un totale di 710 km, la prima tappa era la più lunga dell'intero Rally du Maroc 2023, di cui 313 km dovevano essere percorsi come prova speciale cronometrata. Il percorso si è snodato da Agadir a Zagora su terreni rocciosi, ghiaia e, alla fine, dune che attendevano i partecipanti. Quest'ultima è stata la parte più impegnativa dal punto di vista tecnico, con molta sabbia e grande caldo.

In mattinata è stato confermato il timore che il vincitore dell'anno scorso, Skyler Howes, fosse fuori gara dopo la caduta nel prologo: un debutto sbagliato per lo statunitense come pilota ufficiale Honda.

Sebastian Bühler di Duisburg ha aperto la giornata con la sua Hero e ha tracciato le prime piste per i successivi partenti. Il pilota della Hero ha perso molto tempo a causa del lavoro di navigazione. Nella tappa 1, il sistema di bonus, di cui normalmente beneficiano i primi tre classificati, non è stato applicato.

Al checkpoint al km 105, Branch, compagno di squadra di Bühler, ha segnato il miglior tempo davanti ai piloti Honda Ricky Brabec, Tosha Schareina e Pablo Quintanilla. Matthias Walkner è stato il miglior pilota KTM, con tre minuti di ritardo. Dopo 214 km, i primi quattro classificati avevano già quattro minuti di vantaggio sul leader del campionato mondiale Luciano Benavides (Husqvarna), il cui rivale per il titolo, Toby Price (KTM), era solo pochi secondi più lento.

La decisione è stata presa tra le dune. Brabec si è ritirato a causa di un danno alla batteria, Schareina ha perso molto tempo e ha perso quasi 20 minuti. Quintanilla è arrivato secondo, Walkner ha conquistato il terzo posto nella volata finale.

I contendenti al campionato del mondo Benavides e Price hanno perso rispettivamente 5:43 min e 6:42 min e sono a soli 11 secondi l'uno dall'altro nella classifica generale.

Tobias Ebster ha subito una battuta d'arresto nella classifica del Rally2. L'austriaco è caduto dopo poco più di due chilometri ed è caduto a terra, ma era cosciente. Ebster è il nipote di Heinz Kinigadner e gareggia nel suo team.