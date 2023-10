Marrocos, etapa 1: Walkner em terceiro, Ebster sem sorte

Após a primeira etapa do Rally du Maroc, dois pilotos da fábrica Honda já estão fora. Enquanto o piloto da Hero, Ross Branch, conquistou a vitória, Matthias Walkner trouxe a melhor KTM para casa em terceiro lugar. Tobias Ebster despistou-se.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Com um total de 710 quilómetros, a primeira etapa foi a mais longa de todo o Rally du Maroc 2023, dos quais 313 quilómetros tiveram de ser percorridos como etapa especial cronometrada. O percurso ia de Agadir a Zagora, em terreno rochoso, gravilha e, no final, dunas aguardavam os participantes. Esta última era a parte mais exigente do ponto de vista técnico, com muita areia e muito calor.

De manhã, confirmou-se o receio de que o vencedor do ano passado, Skyler Howes, estivesse fora da corrida após a queda no prólogo - uma estreia falhada para o norte-americano como piloto de fábrica da Honda.

Sebastian Bühler, de Duisburg, abriu o dia com a sua Hero e colocou as primeiras marcas para os restantes pilotos. O piloto da Hero perdeu muito tempo devido ao trabalho de navegação. Na etapa 1, o sistema de bónus, de que normalmente beneficiam os três primeiros classificados, não se aplicou.

No ponto de controlo aos 105 km, o colega de equipa de Bühler, Branch, marcou o melhor tempo à frente dos pilotos da Honda, Ricky Brabec, Tosha Schareina e Pablo Quintanilla. Matthias Walkner foi o melhor piloto da KTM, a três minutos de distância. Após 214 quilómetros, os quatro primeiros já tinham quatro minutos de vantagem sobre o líder do campeonato do mundo, Luciano Benavides (Husqvarna), cujo rival pelo título, Toby Price (KTM), era apenas alguns segundos mais lento.

A decisão foi tomada nas dunas. Brabec desistiu com danos na bateria, Schareina perdeu muito tempo e perdeu quase 20 minutos. Botswana Branch ficou com a vitória. Quintanilla foi segundo, Walkner ficou em terceiro lugar no sprint final.

Os candidatos ao Campeonato do Mundo Benavides e Price perderam 5:43 min e 6:42 min, respetivamente, e estão a apenas 11 segundos um do outro na classificação geral.

Tobias Ebster sofreu um contratempo inicial na classificação do Rally2. O austríaco despistou-se ao fim de pouco mais de dois quilómetros e bateu com força no chão, mas estava consciente. Ebster é sobrinho de Heinz Kinigadner e compete na sua equipa.