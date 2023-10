Maroc, étape 2 : Fin de course pour Sam Sunderland (GASGAS)

Vainqueur de l'étape 1, Ross Branch a ouvert la deuxième journée de course. Le pilote Hero du Botswana a profité, comme Pablo Quintanilla (Honda) et Matthias Walkner (Red Bull KTM), du système de bonus pour les trois premiers partants à ouvrir une étape. Le parcours était une boucle autour de Zagora avec une spéciale de 296 km, à laquelle s'ajoutait une liaison de 100 km.

Au point de contrôle après 111 km, le pilote Honda Tosha Schareina a signé le meilleur temps, suivi de Toby Price (Red Bull KTM), candidat au titre de champion du monde, à seulement 12 secondes. Le leader du championnat du monde, Luciano Benavides (Husqvarna), était à près d'une minute. Schareina et Price ont maintenu le rythme le plus élevé jusqu'à la fin. Le jeune Espagnol a remporté l'étape une minute avant l'Australien - Schareina avait déjà remporté le prologue.

Benavides, quatrième, a perdu presque 3:34 min. Pour le troisième du championnat du monde, Adrian van Beveren (Honda), la lutte pour le championnat du monde est déjà terminée avec plus de 18 min de retard.

Parmi les départs matinaux, Matthias Walkner, cinquième, a été le plus rapide avec 4:56 min de retard ; l'Autrichien s'est fait créditer d'un temps de 41 secondes. Deux secondes de moins pour Quintanilla, qui a reçu un bonus de 1:25.

Branch a perdu plus de sept minutes, malgré une bonification de 2:08 min. Le pilote Hero a néanmoins défendu sa position de leader au classement général et profite à nouveau d'une position de départ arrière pour l'étape 3. Price est deuxième au classement général avec une minute de retard, Quintanilla troisième.

Matthias Walkner a franchi la ligne d'arrivée cinq minutes après le vainqueur de l'étape, mais pour le classement général, le pilote de Kuchler est bien placé en tant que quatrième avec 3:15 de retard.

Le pilote d'usine GASGAS Sam Sunderland a vécu un autre drame. Le vainqueur du Dakar de l'année dernière et champion du monde n'a pas encore vu l'arrivée d'un rallye cette année et ne le verra pas non plus au Maroc. Après l'étape 1, l'Anglais a abandonné en raison de problèmes de vue à l'œil gauche. Sunderland est le troisième abandon de renom après Skyler Howes et Ricky Brabec (tous deux sur Honda).