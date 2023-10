Marocco, 2a tappa: fuori Sam Sunderland (GASGAS)

Ross Branch, vincitore della prima tappa, ha aperto la seconda giornata di gara. Il pilota Hero del Botswana, come Pablo Quintanilla (Honda) e Matthias Walkner (Red Bull KTM), ha beneficiato del sistema di bonus per i primi tre partenti ad aprire una tappa. Il percorso era un anello intorno a Zagora con una prova speciale di 296 km, più un collegamento di 100 km.

Al checkpoint dopo 111 km, il pilota Honda Tosha Schareina ha segnato il tempo più veloce, solo 12 secondi più lento del concorrente del Campionato del Mondo Toby Price (Red Bull KTM). Il leader del Campionato del Mondo Luciano Benavides (Husqvarna) era a quasi un minuto di distanza. Schareina e Price hanno tenuto il ritmo più veloce fino alla fine. Il giovane spagnolo ha conquistato la vittoria di tappa con un minuto di vantaggio sull'australiano - Schareina aveva già vinto il prologo.

Benavides, al quarto posto, ha perso quasi 3:34 min. Per Adrian van Beveren (Honda), terzo nel Campionato del Mondo, la lotta per il Mondiale è già finita con un distacco di oltre 18 min.

Tra i primi partiti, Matthias Walkner è stato il più veloce al quinto posto, con un ritardo di 4:56 minuti; l'austriaco ha registrato un credito di tempo di 41 secondi. Due secondi più lento è stato Quintanilla, che ha ottenuto un bonus di 1:25 min.

Branch ha perso più di sette minuti, nonostante un accredito di tempo di 2:08. Il corridore della Hero ha comunque difeso il suo vantaggio in classifica generale e beneficerà nuovamente di una posizione di partenza posteriore nella terza tappa. Price è secondo in classifica generale, a un minuto di distanza, Quintanilla terzo.

Matthias Walkner è arrivato al traguardo con cinque minuti di ritardo dal vincitore della tappa, ma per la classifica generale il corridore di Kuchl è ben piazzato al quarto posto, a 3:15 minuti.

Un altro dramma è stato vissuto dal pilota della GASGAS Sam Sunderland. Il vincitore della Dakar e campione del mondo dello scorso anno non ha visto il traguardo in nessun rally quest'anno e non lo vedrà nemmeno in Marocco. L'inglese ha rinunciato dopo la prima tappa a causa di problemi di vista all'occhio sinistro. Sunderland è già il terzo ritiro di rilievo dopo quelli di Skyler Howes e Ricky Brabec (entrambi Honda).