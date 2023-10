Marrocos, Etapa 2: Saída para Sam Sunderland (GASGAS)

Enquanto Tosha Schareina (Honda) ganhou por pouco a segunda etapa do Rally du Maroc 2023 a Toby Price (Red Bull KTM), a série de azares do Campeão do Mundo Sam Sunderland (GASGAS) continua. Matthias Walkner sólido.

Como vencedor da primeira etapa, Ross Branch abriu o segundo dia de corridas. O piloto da Hero do Botswana, tal como Pablo Quintanilla (Honda) e Matthias Walkner (Red Bull KTM), beneficiou do sistema de bónus para os três primeiros a abrir uma etapa. O percurso era uma volta a Zagora com uma etapa especial de 296 km, mais uma ligação de 100 km.

No ponto de controlo, após 111 km, o piloto da Honda Tosha Schareina marcou o melhor tempo, apenas 12 segundos mais lento do que o candidato ao Campeonato do Mundo Toby Price (Red Bull KTM). O líder do Campeonato do Mundo Luciano Benavides (Husqvarna) estava quase um minuto atrás. Schareina e Price mantiveram o ritmo mais rápido até ao final. O jovem espanhol venceu a etapa com um minuto de vantagem sobre o australiano - Schareina já tinha ganho o prólogo.

Benavides, em quarto lugar, perdeu quase 3:34 min. Para Adrian van Beveren (Honda), terceiro no Campeonato do Mundo, a luta pelo Campeonato do Mundo já terminou com uma diferença de mais de 18 min.

Dos primeiros classificados, Matthias Walkner foi o mais rápido, em quinto lugar, a 4min56s; o austríaco registou um crédito de tempo de 41 segundos. Dois segundos mais lento foi Quintanilla, que obteve um bónus de 1:25 min.

Branch perdeu mais de sete minutos, apesar de um crédito de tempo de 2h08min. O piloto da Hero defendeu, no entanto, a sua liderança na geral e vai beneficiar novamente de uma posição de partida na retaguarda na etapa 3. Price é o segundo na geral, um minuto atrás, Quintanilla é o terceiro.

Matthias Walkner chegou à meta cinco minutos atrás do vencedor da etapa, mas para a classificação geral o piloto de Kuchl está bem posicionado em quarto lugar, a 3:15 minutos.

Outro drama foi vivido pelo piloto de fábrica da GASGAS, Sam Sunderland. O vencedor do Dakar do ano passado e campeão do mundo não viu a linha de chegada em nenhum rali este ano e também não o fará em Marrocos. O inglês desistiu após a primeira etapa devido a problemas de visão no olho esquerdo. Sunderland é já a terceira desistência notável, depois de Skyler Howes e Ricky Brabec (ambos Honda).