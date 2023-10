Matthias Walkner (KTM) admite: "¡Estoy al límite!"

La primera etapa del Rally du Maroc 2023 fue la más larga y posiblemente la más dura para los participantes. Al esfuerzo físico de los 711 km totales sobre la moto, se sumó la falta de sueño. Para Matthias Walkner, el primer día de carrera empezó a las 2:40 de la madrugada, y el austriaco llevó la mejor KTM a la línea de meta en tercera posición. Sólo Ross Branch (Hero) y Pablo Quintanilla (Honda) fueron más rápidos.

"El recorrido de la especial ha discurrido por terreno pedregoso, en parte muy roto y lavado. Hacia el final de la etapa han empezado las dunas. Por un lado, estoy muy satisfecho con el resultado del día, también por haber sido el más rápido de nuestros equipos de fábrica", ha declarado Walkner. "Por otro lado, estoy en mi límite personal y no sé cómo podría haber recuperado tiempo a Branch y Quintanilla. Tenemos que seguir así y trabajar en la puesta a punto de la moto, utilizaré los próximos días para probar y optimizar algunas cosas. Pero tengo mucha confianza y soy positivo. Una etapa como ésta es muy dura: he necesitado unos siete litros de líquido y a 70 kilómetros de la meta me he quedado sin bebida".

El corredor de 37 años perdió otros cinco minutos en la segunda etapa del domingo, que no fue menos exigente, con una especial de 296 km.

"Después de tan poca práctica en carrera, tanto el cuerpo como la cabeza necesitan algo de tiempo para acostumbrarse a las cosas. El primer día todo es muy rápido y agotador. Hoy he soportado mucho mejor el alto ritmo, con una velocidad media de 120 km/h, y al mismo tiempo me he sentido mucho más confiado", explicó Walkner, que hace poco se retiró antes de tiempo en México porque le dio un repuesto a su compañero de equipo Toby Price. "Como empecé la carrera en tercera posición y no me cogieron, rodé solo todo el día y tampoco sabía dónde estaba exactamente, pero mi ritmo y mi navegación eran buenos. Puedo estar contento con mi actuación y con el quinto puesto del día".

Walkner ocupa la cuarta posición de la general, a sólo 3:16 min del líder Branch. La tercera etapa volverá a dar la vuelta a Zagora sobre un recorrido cronometrado de 336 km, más 108 km de enlace.