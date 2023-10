Matthias Walkner (KTM) avoue : "Je suis à la limite" !

La première étape du Rallye du Maroc 2023 a été la plus longue et peut-être la plus difficile pour les participants. A l'effort physique résultant des 711 km au total sur la moto s'ajoute le manque de sommeil. Pour Matthias Walkner, le premier jour de course a commencé à 2h40 du matin et l'Autrichien a franchi la ligne d'arrivée en troisième position avec la meilleure KTM. Seuls Ross Branch (Hero) et Pablo Quintanilla (Honda) ont été plus rapides.

"Le parcours de la spéciale passait par un terrain caillouteux, en partie très cassé et érodé. Vers la fin de l'étape, les dunes ont commencé à apparaître. D'un côté, je suis très satisfait du résultat du jour, notamment du fait que j'étais le plus rapide de nos équipes d'usine", a déclaré Walkner. "D'un autre côté, je suis à ma limite personnelle et je ne sais pas comment j'aurais pu gagner du temps sur Branch et Quintanilla. Nous devons continuer à nous accrocher et à travailler sur les réglages de la moto, je vais utiliser les prochains jours pour essayer et optimiser certaines choses. Mais je suis très confiant et positif. Une étape comme celle-ci est très éprouvante - j'ai eu besoin d'environ sept litres de liquide et j'ai manqué d'eau à 70 kilomètres de l'arrivée".

L'homme de 37 ans a perdu cinq minutes supplémentaires lors de la deuxième étape du dimanche, qui était tout aussi difficile avec une spéciale de 296 km.

"Après si peu de pratique de la course, tant le corps que la tête ont besoin d'une certaine phase d'adaptation. Le premier jour, tout semble extrêmement rapide et fatigant. Aujourd'hui, j'ai mieux géré le rythme élevé, avec une vitesse moyenne de 120 km/h, et je me suis senti beaucoup plus sûr de moi", a expliqué Walkner, qui a récemment été contraint à l'abandon au Mexique pour avoir offert une pièce de rechange à son coéquipier Toby Price. "Comme j'ai commencé la course en troisième position et que je n'ai pas été rattrapé, j'ai roulé seul toute la journée et je ne savais pas non plus où j'en étais exactement, mais mon rythme et la navigation étaient bons. Je peux être satisfait de ma performance et de ma cinquième place du jour".

Walkner occupe la quatrième position au classement général, à seulement 3:16 minutes du leader Branch. La troisième étape se déroulera à nouveau en boucle autour de Zagora sur un parcours chronométré de 336 km, plus 108 km de liaison.