Matthias Walkner (KTM) ammette: "Sono al limite!".

La prima tappa del Rally du Maroc 2023 è stata la più lunga e forse la più dura per i partecipanti. Oltre allo sforzo fisico per i 711 km totali in moto, c'è stata anche la mancanza di sonno. Per Matthias Walkner, il primo giorno di gara è iniziato alle 2:40 del mattino e l'austriaco ha portato la migliore KTM al traguardo in terza posizione. Solo Ross Branch (Hero) e Pablo Quintanilla (Honda) sono stati più veloci.

"Il percorso della prova speciale ha attraversato un terreno sassoso, in parte molto rotto e lavato. Verso la fine della tappa sono iniziate le dune. Da un lato, sono molto soddisfatto del risultato di giornata, anche perché sono stato il più veloce dei nostri team factory", ha detto Walkner. "D'altra parte, sono al mio limite personale e non so come avrei potuto recuperare tempo su Branch e Quintanilla. Dobbiamo continuare a lavorare sulla messa a punto della moto, e nei prossimi giorni proverò e ottimizzerò alcune cose. Ma sono molto fiducioso e positivo. Una tappa come questa richiede molto - avevo bisogno di circa sette litri di liquidi e a 70 chilometri dall'arrivo ho finito le bevande".

Il 37enne ha perso altri cinque minuti nella seconda tappa di domenica, non meno impegnativa con una prova speciale di 296 km.

"Dopo così poca pratica di gara, sia il corpo che la testa hanno bisogno di un po' di tempo per abituarsi. Il primo giorno tutto sembra estremamente veloce e faticoso. Oggi ho affrontato molto meglio il ritmo elevato, con una velocità media di 120 km/h, e allo stesso tempo mi sono sentito molto più sicuro", ha spiegato Walkner, che di recente si è ritirato in anticipo in Messico per aver dato la riserva al suo compagno di squadra Toby Price. "Poiché ho iniziato la gara in terza posizione e non sono stato ripreso, ho corso da solo tutto il giorno e non sapevo dove mi trovavo esattamente, ma il mio ritmo e la mia navigazione erano buoni. Posso essere soddisfatto della mia prestazione e del quinto posto di giornata".

Walkner è in quarta posizione in classifica generale, a soli 3:16 minuti dal leader Branch. La terza tappa si svolgerà nuovamente intorno a Zagora su un percorso cronometrato di 336 km, più 108 km di collegamento.