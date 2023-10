Matthias Walkner (KTM) admite: "Estou no limite!"

Após duas etapas do Rally du Maroc, Matthias Walkner está numa posição promissora na corrida. O piloto da Red Bull KTM está apenas a três minutos de distância, mas admite que as exigências no final do Campeonato do Mundo de Rally Raid 2023 são enormes.

A primeira etapa do Rally du Maroc 2023 foi a mais longa e possivelmente a mais dura para os participantes. Para além do esforço físico de um total de 711 km em moto, houve também a falta de sono. Para Matthias Walkner, o primeiro dia de corrida começou às 2h40 da manhã, e o austríaco levou a melhor KTM até à meta em terceiro lugar. Apenas Ross Branch (Hero) e Pablo Quintanilla (Honda) foram mais rápidos.

"O percurso da etapa especial passou por terreno pedregoso, em parte muito quebrado e lavado. Perto do final da etapa começaram as dunas. Por um lado, estou muito satisfeito com o resultado do dia, também por ter sido o mais rápido das nossas equipas de fábrica", disse Walkner. "Por outro lado, estou no meu limite pessoal e não sei como poderia ter ganho tempo a Branch e Quintanilla. Temos de continuar e trabalhar na afinação da moto, vou usar os próximos dias para experimentar e otimizar algumas coisas. Mas estou muito confiante e positivo. Uma etapa como esta exige muito de nós - precisei de cerca de sete litros de líquidos e a 70 quilómetros da meta fiquei sem bebida."

O atleta de 37 anos perdeu mais cinco minutos na segunda etapa de domingo, que não foi menos exigente, com uma etapa especial de 296 quilómetros.

"Depois de tão pouco treino de corrida, tanto o corpo como a cabeça precisam de algum tempo para se habituarem às coisas. No primeiro dia, tudo parece extremamente rápido e cansativo. Hoje lidei muito melhor com o ritmo elevado, com uma velocidade média de 120 km/h e, ao mesmo tempo, senti-me muito mais confiante", explicou Walkner, que recentemente se retirou mais cedo no México por ter dado uma reserva ao seu companheiro de equipa Toby Price. "Porque comecei a corrida em terceiro lugar e não fui apanhado, andei sozinho todo o dia e também não sabia exatamente onde estava, mas o meu ritmo e navegação foram bons. Posso estar contente com o meu desempenho e com o quinto lugar do dia."

Walkner está na quarta posição da geral, a apenas 3:16 minutos do líder Branch. A terceira etapa volta a passar por Zagora num percurso cronometrado de 336 km, mais 108 km de ligação.