Drame au Maroc : Walkner chute après seulement 250 mètres

Après deux étapes du Rallye du Maroc, trois pilotes d'usine sont déjà hors course : Ricky Brabec et Skyler Howes, les as de Honda, et Sam Sunderland, le pilote GASGAS, ne sont plus que des spectateurs. Et lors de la troisième étape, un pilote KTM, Matthias Walkner, les a rejoints.

L'Autrichien était parti en cinquième position, mais il n'a même pas parcouru un kilomètre - selon les rapports, le pilote de 37 ans a même chuté après seulement 250 mètres ! La KTM 450 Rally a été fortement endommagée et Walkner ne s'en est pas sorti indemne, mais il était conscient.

Le vainqueur du Maroc 2017 n'a pas pu continuer le rallye et est retourné au bivouac de Zagora avec les véhicules d'assistance.