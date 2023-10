Dramma in Marocco: Walkner si schianta dopo soli 250 metri

Dopo due tappe del Rally du Maroc, tre piloti ufficiali sono già fuori dalla gara: Gli assi della Honda Ricky Brabec e Skyler Howes e il pilota GASGAS Sam Sunderland sono ora solo spettatori. Nella terza tappa, Matthias Walkner, pilota KTM, si è unito a loro.

L'austriaco era partito in quinta posizione, ma non è riuscito a percorrere nemmeno un chilometro: secondo quanto riportato, il 37enne si è addirittura schiantato dopo soli 250 metri! La KTM 450 Rally è stata pesantemente danneggiata; anche Walkner non ne è uscito indenne, ma è cosciente.

Non si è pensato di continuare il rally, il vincitore del Marocco 2017 è tornato al bivacco di Zagora con i veicoli di supporto.