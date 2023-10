Maroc, étape 3 : victoire du junior Honda, Price en tête

Le départ et l'arrivée de l'étape 3 du Rallye du Maroc étaient à Zagora. Outre un parcours de liaison de 106 km, une spéciale chronométrée de 333 km était au programme.

Le vainqueur de la veille, Tosha Schareina (Honda), a ouvert la troisième étape, suivi par Toby Price (Red Bull KTM) et Nacho Cornejo (Monster Energy Honda). Le système de bonus pour les trois pilotes de tête a fait en sorte qu'ils soient également les trois premiers lundi, exactement dans le même ordre. Schareina a reçu une bonification de 5:54 min, Price de 3:53 min et Cornejo de 1:54 min.

Ross Branch de l'équipe germano-indienne Hero est toujours en forme. Le Botswanais a franchi la ligne d'arrivée une minute derrière le pilote d'usine Honda Pablo Quintanilla (4e) et occupe une bonne deuxième place au classement général.

Le leader du championnat du monde, Luciano Benavides (Husqvarna), est de plus en plus à la traîne et, en sixième position, il a perdu cinq minutes sur son rival australien au championnat du monde. L'Argentin compte neuf points d'avance sur le pilote KTM.

Matthias Walkner a connu une journée misérable, sa chute après seulement 250 mètres dans la spéciale ayant assombri la troisième étape. L'Autrichien a dû abandonner la dernière course de la saison, mais ne semble pas avoir subi de blessures graves.