Marrocos, etapa 3: Honda junior vence, Price lidera

O piloto da Honda Tosha Schareina brilhou com mais uma vitória na terceira etapa do Rally du Maroc 2023, mas o novo líder da geral é Toby Price, da Red Bull KTM, cujo companheiro de equipa Matthias Walkner caiu.

A etapa 3 do Rally du Maroc teve início e fim em Zagora. Para além de uma etapa de ligação de 106 km, estava prevista uma especial cronometrada de 333 km.

O vencedor do dia anterior, Tosha Schareina (Honda), abriu a terceira etapa, seguido por Toby Price (Red Bull KTM) e Nacho Cornejo (Monster Energy Honda). O sistema de bónus para os três pilotos da frente assegurou que eles também se tornassem os três primeiros na segunda-feira, exatamente por esta ordem. Schareina recebeu um crédito de tempo de 5:54 min, Price de 3:53 min e Cornejo ainda de 1:54 min.

Ross Branch, da equipa germano-indiana Hero, continua em boa forma. O piloto do Botswana terminou um minuto atrás do piloto de fábrica da Honda Pablo Quintanilla (4º) e está num bom segundo lugar na geral.

O líder do Campeonato do Mundo Luciano Benavides (Husqvarna) está a ficar cada vez mais para trás e em sexto lugar perdeu cinco minutos para o seu rival australiano do Campeonato do Mundo. O argentino tem nove pontos de vantagem sobre o piloto da KTM.

Matthias Walkner teve um dia miserável e a sua queda após apenas 250 metros na etapa especial ensombrou a terceira etapa. O austríaco teve de abandonar a última prova da época, mas não parece ter sofrido lesões graves.