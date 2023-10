Matthias Walkner après le crash : merci pour l'airbag

L'as du rallye Red Bull-KTM Matthias Walkner a fait une violente sortie de route au Rallye du Maroc, mais l'airbag a évité des blessures plus graves au Salzbourgeois.

Matthias Walkner n'est malheureusement pas allé bien loin lors de la troisième étape du Rallye du Maroc lundi. Le Salzbourgeois a été violemment éjecté de sa KTM d'usine environ 250 mètres après le départ. L'activation de l'airbag a permis d'éviter des conséquences plus graves pour le pilote de 37 ans. Il existe également une vidéo de la collision de Walkner qui documente bien le déroulement des événements.

Selon ses propres dires, Walkner n'a pas vu un rocher à l'aube, alors qu'il roulait à grande vitesse et que la lumière était faible, ce qui a provoqué un choc violent sur la roue avant de sa KTM. Walkner a été catapulté hors de la selle, mais s'est rattrapé au guidon de manière artistique avant d'atterrir violemment sur le côté avec sa KTM dans la poussière.

Il est vite apparu que le crash était trop violent. Walkner, qui occupait la quatrième place du classement général lundi matin, a ensuite rejoint sa moto en boitant, un peu étourdi et souffrant visiblement de douleurs à la hanche. L'Autrichien de Kuchl a également pu bénéficier d'une aide rapide. Il n'a cependant pas pu continuer à rouler.

"C'était un choc assez violent, c'est tout ce dont je me souviens", explique Walkner. "Grâce à mon airbag, je vais bien. Il y a quelques contusions, une main enflée, mais sinon je vais bien".

Amer : pour le pilote officiel Red Bull-KTM et vainqueur du Dakar en 2018, la répétition générale du Dakar est donc terminée. "Bien sûr, je suis super déçu. Mais c'est la vie - parfois on est le chien et parfois l'arbre".