Matthias Walkner depois do acidente: Obrigado pelo airbag

Matthias Walkner infelizmente não foi longe na terceira etapa do Rali de Marrocos, na segunda-feira. O piloto de Salzburgo despenhou-se da sua KTM de fábrica cerca de 250 metros após a partida. O airbag ativado evitou consequências piores para o piloto de 37 anos. Existe também um vídeo do acidente de Walkner, que documenta bem o desenrolar dos acontecimentos.

De acordo com o vídeo, Walkner, conduzindo a alta velocidade e com pouca luz durante a manhã, passou por cima de uma pedra que fez com que a roda dianteira da sua KTM sofresse um violento golpe. Isto catapultou Walkner para fora do selim, mas ele conseguiu segurar-se artisticamente no guiador, mas depois aterrou com muita força de lado na poeira, juntamente com a sua KTM.

Rapidamente se tornou claro que a queda foi demasiado violenta. Walkner, que estava em 4º lugar na classificação geral na segunda-feira de manhã, regressou a coxear até à sua moto, algo atordoado e com dores evidentes na zona da anca. O austríaco de Kuchl foi rapidamente assistido por ajudantes. No entanto, não conseguiu continuar a sua corrida.

"Foi um impacto muito forte, é tudo o que me lembro", explicou Walkner. "Graças ao meu airbag, estou bem. Tenho algumas nódoas negras e a mão inchada, mas de resto estou bem."

Amargo: para o piloto de fábrica da Red Bull-KTM e vencedor do Dakar de 2018, o ensaio geral do Dakar acabou. "Claro que estou muito desiludido. Mas a vida é assim - às vezes és o cão e às vezes és a árvore."