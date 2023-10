Maroc, étape 4 : Critique entre Husqvarna et KTM

Le terrain de la quatrième étape du Rallye du Maroc 2023 était varié et semé d'embûches. Le parcours s'étendait sur 422 km de Zagora à Merzouga, dont 343 km de spéciale chronométrée. Entre l'herbe à chameau et les dunes profondes, la décision préliminaire pour la victoire finale pourrait tomber.

Un maximum de 5:41 min de bonus pouvait être accumulé lors de l'étape 4 - ce que Tosha Schareina (Honda) a réussi à faire. Le jeune Espagnol a ouvert la journée de course à 7h50 heure locale et a mené la course jusqu'à la fin. Malgré tout, le pilote Honda a dû se contenter de la cinquième place, avec trois minutes de retard, notamment à cause d'un pot d'échappement cassé.

La victoire d'étape a été remportée par Luciano Benavides, qui a ainsi donné un signe de vie clair. Jusqu'à présent, le pilote d'usine Husqvarna s'était fait plutôt discret, mais avec sa victoire du jour, l'Argentin s'est hissé à la troisième place du classement général et a donc de nouveau la possibilité de transformer sa position de leader du championnat du monde en victoire du championnat du monde des rallyes-raids 2023 lors de la cinquième et dernière étape !

Mardi, Nacho Cornejo (Honda) a pris la deuxième place à 1:18 min, y compris une bonification de 1:50 min. Troisième à 2:24 min, Toby Price (Red Bull KTM) a récolté un bonus de 3:45 min. L'Australien a nettement dominé le classement du rallye avec 5:56 min. En se classant 6e, Ross Branch (Hero) a défendu sa 2e place au classement général.

Après l'abandon prématuré des Autrichiens Matthias Walkner (Red Bull KTM) et Tobias Ebster (Kini KTM) suite à des chutes, Sebastian Bühler est le dernier participant germanophone. Le pilote Hero a réalisé un Rallye du Maroc solide jusqu'à présent et occupe la 9e place du classement général.

L'étape de demain s'annonce passionnante car, en l'état actuel des choses, Benavides et Price termineraient à égalité de points au championnat du monde des rallyes-raids 2023, mais le pilote Husqvarna serait champion du monde grâce à ses meilleurs résultats individuels.