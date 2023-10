Marocco, tappa 4: thriller tra Husqvarna e KTM

Luciano Benavides si è rimesso in gioco con la vittoria nella quarta tappa. La tappa finale di domani in Marocco deciderà il campionato mondiale tra il pilota Husqvarna e l'asso della KTM Toby Price.

Il terreno della quarta tappa del Rally du Maroc 2023 era vario e pieno di insidie. Il percorso si snodava per 422 km da Zagora a Merzouga, di cui 343 km dovevano essere percorsi come tappa cronometrata. Tra erba di cammello e dune profonde, la decisione preliminare per la vittoria assoluta poteva cadere.

Nella quarta tappa è stato possibile raccogliere un bonus massimo di 5:41 minuti, cosa che Tosha Schareina (Honda) è riuscito a fare. Il giovane spagnolo ha aperto la giornata di gara alle 7:50 ora locale e ha svolto un lavoro da protagonista fino alla fine. Tuttavia, il pilota della Honda ha dovuto accontentarsi del 5° posto, con tre minuti di ritardo, anche a causa della rottura dello scarico.

La vittoria di tappa è andata a Luciano Benavides, che ha così dato un chiaro segno di vita. Finora, il pilota della casa Husqvarna era stato piuttosto poco appariscente sulla strada, ma con la vittoria di tappa, l'argentino è salito al terzo posto nella classifica generale e ha quindi la possibilità di convertire il suo vantaggio nel WRC in una vittoria del Campionato del Mondo Rally Raid 2023 nella quinta e ultima tappa!

Secondo martedì è stato Nacho Cornejo (Honda) con 1:18 min, compreso un credito di tempo di 1:50 min. Al terzo posto, a 2:24 min di distanza, Toby Price (Red Bull KTM) ha raccolto un bonus di 3:45 min. L'australiano è chiaramente in testa alla classifica del rally con 5:56 min. Con il 6° posto Ross Branch (Hero) ha difeso il 2° posto nella classifica generale.

Dopo che gli austriaci Matthias Walkner (Red Bull KTM) e Tobias Ebster (Kini KTM) sono stati eliminati in anticipo in seguito a cadute, Sebastian Bühler è stato l'ultimo partecipante di lingua tedesca. Il pilota della Hero ha corso un solido Rally del Marocco fino ad ora e si trova al 9° posto in classifica generale.

La tappa di domani sarà emozionante perché, allo stato attuale, Benavides e Price concluderanno il Campionato del Mondo Rally Raid 2023 a pari punti, ma il pilota Husqvarna sarà campione del mondo grazie ai migliori risultati individuali.