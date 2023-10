Marrocos, Etapa 4: Emoção entre a Husqvarna e a KTM

Luciano Benavides voltou a entrar no jogo com a vitória na etapa 4. A última etapa de amanhã em Marrocos vai decidir o campeonato do mundo entre o piloto da Husqvarna e o ás da KTM Toby Price.

O terreno da quarta etapa do Rally du Maroc 2023 era variado e cheio de obstáculos. O percurso tinha 422 km, de Zagora a Merzouga, dos quais 343 km tinham de ser percorridos como etapa cronometrada. Entre a erva dos camelos e as dunas profundas, a decisão preliminar para a vitória geral podia cair.

Um máximo de 5:41 min de tempo bónus podia ser obtido na etapa 4 - o que Tosha Schareina (Honda) conseguiu fazer. O jovem espanhol abriu o dia de corrida às 7h50, hora local, e fez o trabalho de liderança até ao fim. No entanto, o piloto da Honda teve de se contentar com o 5º lugar, com três minutos de atraso, também devido a uma avaria no escape.

A vitória da etapa foi para Luciano Benavides, que deu assim um claro sinal de vida. Até agora, o piloto de fábrica da Husqvarna tinha sido bastante discreto na estrada, mas com a vitória da etapa, o argentino melhorou para o terceiro lugar na classificação geral e, assim, tem novamente a oportunidade de converter a sua liderança no WRC em vitória no Campeonato Mundial de Rally Raid de 2023 na quinta e última etapa!

Em segundo lugar, na terça-feira, ficou Nacho Cornejo (Honda), com 1h18m, incluindo um crédito de tempo de 1h50m. Em terceiro lugar, com 2h24m, Toby Price (Red Bull KTM) recebeu um bónus de 3h45m. O australiano lidera claramente a classificação do rali com 5h56m. Com o 6º lugar, Ross Branch (Hero) defendeu o 2º lugar na classificação geral.

Depois de os austríacos Matthias Walkner (Red Bull KTM) e Tobias Ebster (Kini KTM) terem sido eliminados precocemente devido a despistes, Sebastian Bühler foi o último participante de língua alemã. O piloto da Hero fez um sólido Rali de Marrocos até agora e está em 9º lugar na geral.

A etapa de amanhã será emocionante porque, na atual situação, Benavides e Price terminariam o Campeonato do Mundo de Rally Raid 2023 empatados em pontos, mas o piloto da Husqvarna seria o campeão do mundo devido aos melhores resultados individuais.