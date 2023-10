Tobias Ebster (KTM) tras la caída: "Ha sido un infierno".

En el Rally de Marruecos, Matthias Walkner (Red Bull-KTM), el segundo austriaco, también está fuera de carrera desde el lunes. Tobias Ebster (Kini-KTM) ya sufrió un temprano revés en la clasificación del Rally 2. El tirolés sufrió una caída tras poco más de dos kilómetros y se golpeó fuertemente, pero siempre estuvo consciente.

El sobrino de 25 años del bicampeón del mundo de motocross y asesor de KTM Heinz Kinigadner (63) vivió después una auténtica odisea. "La rueda trasera me dio una patada y aterricé intempestivamente sobre mi hombro izquierdo", relata Ebster.

"Supe inmediatamente que algo iba mal. Cuando llegaron los paramédicos, me lo habían quitado todo. Cuando me miré el hombro izquierdo, me di cuenta de que ya no lo tenía, o más bien se me había caído".

Ebster experimentó una especie de deja vu, ya que el tío Heinz ha pasado por lo mismo varias veces. "Por suerte el hombro sólo tenía una luxación. Luego, cuando me inyectaron morfina, lo único que sentí fue que alguien tiraba con fuerza de mi brazo. Sentí como si me estuvieran arrancando el brazo. No voy a mentir: Las siete horas de ayer desde el accidente hasta el hospital fueron un infierno".

Ebster continuó describiendo: "Ahora estoy de camino a casa, están haciendo más comprobaciones allí. Ahora vienen muchas preguntas sobre el Rally Dakar 2024, y puedo decir sin lugar a dudas: ¡por supuesto que estaré allí!".

Ebster tiene algo más que decir: "¡Gracias también Benji Melot! Fuiste el único piloto que paró. Gracias, amigo mío".