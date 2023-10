Tobias Ebster (KTM) après sa chute : "C'était l'enfer".

Le pilote autrichien de KTM Tobias Ebster décrit les moments qui ont suivi son violent crash au Rallye du Maroc et lève l'alerte concernant sa participation au Dakar au début de l'année 2024.

Matthias Walkner (Red Bull-KTM), le deuxième Autrichien du Rallye du Maroc, est lui aussi hors course depuis lundi. Tobias Ebster (Kini-KTM) a déjà subi un revers précoce dans le classement du Rallye 2. Le Tyrolien a chuté après un peu plus de deux kilomètres et a touché durement le sol, mais il était toujours conscient.

Le neveu de 25 ans du double champion du monde de motocross et conseiller KTM Heinz Kinigadner (63 ans) a ensuite vécu une véritable odyssée. "La roue arrière m'a donné un coup de pied et j'ai atterri brutalement sur mon épaule gauche", raconte Ebster.

"J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Quand les secouristes sont arrivés, ils m'ont tout enlevé. Quand j'ai regardé mon épaule gauche, j'ai dû constater qu'elle n'y était plus - ou plutôt qu'elle avait glissé vers le bas".

Ebster a vécu une sorte de déjà-vu, comme l'oncle Heinz l'a fait à plusieurs reprises. "Heureusement, il n'y avait qu'une épaule déboîtée. Quand ils m'ont injecté de la morphine, je n'ai senti que quelqu'un qui tirait fort sur mon bras. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le bras. Sans mentir : Les sept heures d'hier, de l'accident à l'hôpital, ont été un enfer" !

Ebster a poursuivi sa description : "Je suis maintenant sur le chemin du retour, où d'autres contrôles seront effectués. Beaucoup de questions se posent maintenant sur le Rallye Dakar 2024. Et je peux dire : sans aucun doute - je serai bien sûr de la partie !"

Ebster a encore quelque chose à dire : "Merci aussi à Benji Melot ! Tu as été le seul pilote à s'arrêter. Merci, mon ami" !