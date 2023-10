Tobias Ebster (KTM) após a queda: "Foi um inferno".

O piloto austríaco da KTM, Tobias Ebster, descreve os momentos que se seguiram ao seu violento acidente no Rali de Marrocos e dá luz verde à sua participação no Rali Dakar no início de 2024.

No Rali de Marrocos, Matthias Walkner (Red Bull-KTM), o segundo austríaco, também está fora da prova desde segunda-feira. Tobias Ebster (Kini-KTM) já sofreu um revés na classificação do Rally 2. O tirolês caiu ao fim de pouco mais de dois quilómetros e bateu com força, mas esteve sempre consciente.

O sobrinho de 25 anos do bicampeão mundial de motocross e consultor da KTM, Heinz Kinigadner (63), viveu depois uma verdadeira odisseia. "A roda traseira deu-me um pontapé e eu aterrei de forma irregular no meu ombro esquerdo", relata Ebster.

"Percebi imediatamente que algo estava errado. Quando os paramédicos chegaram, tinha-me tirado tudo. Quando olhei para o meu ombro esquerdo, vi que já não estava lá - ou melhor, tinha escorregado para baixo".

Ebster sentiu uma espécie de deja vu, pois o tio Heinz já tinha passado por isso várias vezes. "Felizmente, o ombro estava apenas deslocado. Depois, quando me encheram de morfina, só senti alguém a puxar o meu braço com força. Parecia que alguém me estava a arrancar o braço. Não vou mentir: As sete horas de ontem, desde o acidente até ao hospital, foram um inferno!"

Ebster prossegue descrevendo: "Estou agora a caminho de casa, estão a fazer mais exames. Estão a surgir muitas perguntas sobre o Rali Dakar de 2024 e posso dizer sem qualquer dúvida - claro que vou lá estar!"

Ebster tem algo mais a dizer: "Obrigado também Benji Melot! Foste o único piloto que parou. Obrigado, meu amigo!"