Marocco, 5a tappa: Price vince, Benavides campione del mondo

La quinta e ultima tappa del Rally du Maroc 2023 non era più adatta a ribaltare completamente la classifica generale, vista la presenza di una prova speciale di soli 152 km.

Per il leader Toby Price (Red Bull), si trattava di controllare il suo vantaggio di ben sei minuti per assicurarsi il massimo dei punti per il campionato del mondo con la vittoria - il sesto posto con un distacco di 2:52 minuti era facilmente sufficiente per il 36enne.

Ma non è bastato all'australiano per vincere il Campionato del Mondo Rally Raid 2023. Grazie a un forte sprint intermedio e al secondo posto nell'ultima giornata di gara, Luciano Benavides è salito al secondo posto, il che significa che il pilota Husqvarna ha vinto il Campionato del Mondo con un vantaggio di quattro punti su Price.

La vittoria della quinta tappa è stata conquistata dal pilota ufficiale Honda Pablo Quintanilla (Honda), mentre il pilota Hero Ross Branch (Hero) è arrivato quarto. Sebastian Bühler ha portato la seconda moto del team tedesco-indiano al traguardo al 9° posto, con un ritardo di 7:39 minuti.

Matthias Walkner (Red Bull KTM) è stato eliminato presto dopo una caduta nella terza tappa, così come gli assi della Honda Ricky Brabec e Skyler Howes.