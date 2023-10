Marrocos, etapa 5: Price vence, Benavides é campeão do mundo

Na quinta etapa, Toby Price (Red Bull KTM) terminou em quinto lugar para garantir a vitória no Rallye du Maroc. No entanto, o título de Campeão do Mundo do Campeonato do Mundo de Rally Raid 2023 foi assegurado por Luciano Benavides (Husqvarna).

A quinta e última etapa do Rally du Maroc 2023 já não era adequada para alterar completamente a classificação geral, tendo em conta uma especial de apenas 152 km.

Para o líder Toby Price (Red Bull), tratava-se de controlar a sua vantagem de seis minutos, a fim de garantir o máximo de pontos para o campeonato do mundo com a vitória - o 6º lugar com uma diferença de 2:52 minutos era facilmente suficiente para o piloto de 36 anos.

Mas não foi suficiente para o australiano vencer o Campeonato do Mundo de Ralis Raid 2023. Com um forte sprint intermédio e um segundo lugar no último dia de corrida, Luciano Benavides melhorou para o segundo lugar, o que significou que o piloto da Husqvarna venceu o Campeonato do Mundo com uma vantagem de quatro pontos sobre Price.

A vitória na etapa 5 foi garantida pelo piloto de fábrica da Honda, Pablo Quintanilla (Honda), com o piloto da Hero, Ross Branch (Hero), a terminar em quarto lugar. Sebastian Bühler levou a segunda moto da equipa germano-indiana até ao final em 9º lugar, com 7:39 minutos de atraso.

Matthias Walkner (Red Bull KTM) foi eliminado precocemente após uma queda na etapa 3, assim como os ases da Honda Ricky Brabec e Skyler Howes.