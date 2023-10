El Campeón del Mundo Luciano Benavides: "¡Sueño hecho realidad!"

Había cinco etapas que conquistar en el Rally du Maroc, y al principio Luciano Benavides no parecía estar bien en la prueba final del Campeonato del Mundo de Rally Raid 2023. Pero en la cuarta etapa, el argentino se hizo con la victoria y tuvo que abrir la última jornada de carrera. Un tercer puesto en Marruecos le habría bastado para ganar el Campeonato del Mundo.

Después de 152 km estaba claro: ¡el piloto de Husqvarna lo había conseguido e incluso había terminado segundo! "Es un sueño hecho realidad para mí", animaba el hermano del ganador del Dakar Kevin Benavides. "Ha sido un largo camino desde que terminé mi primer rally aquí en Marruecos en 2017. Ganar contra Toby el último día del rally y abrir la etapa al mismo tiempo es increíble. ¡Por fin he ganado mi primer campeonato del mundo! Los 40 minutos me han parecido cuatro horas, pero sabía que hoy había dado lo mejor de mí porque no había otra forma. Ha sido muy especial salir primero porque podía mirar hacia delante y seguir adelante, y nadie me ha cogido, así que también he acabado primero."

2023 fue un año excepcional para Benavides. Con tres victorias de etapa en el Rally Dakar, Luciano logró el mejor resultado de su carrera con un sexto puesto. Después de terminar segundo en el Abu Dhabi Desert Challenge a principios de marzo, consiguió otros podios en el Sonora Rally en México y en su carrera de casa, el Desafío Ruta 40. En total, el piloto de Husqvarna ha conseguido la impresionante cifra de 10 victorias de etapa este año.

Ahora Benavides se ha fijado un nuevo objetivo: "Primero quiero celebrarlo y disfrutar de esta sensación durante un tiempo. Porque aunque es increíble, ha sido una temporada dura y he entrenado mucho, así que quiero descansar una o dos semanas", sonríe el nuevo campeón del mundo. "Después, otra vez a tope, porque quiero mantener el mismo ritmo y la misma velocidad para el Dakar, porque para mí es otro sueño ganar".