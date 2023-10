Le champion du monde Luciano Benavides : "Le rêve est devenu réalité !"

Il y avait cinq étapes à franchir au Rallye du Maroc et, dans un premier temps, Luciano Benavides ne semblait pas très à l'aise lors de la dernière épreuve du Championnat du monde des rallyes-raids 2023. Mais l'Argentin s'est imposé lors de l'étape 4 et a dû ouvrir la dernière journée de course. Une troisième place au Maroc aurait suffi pour remporter le championnat du monde.

Après 152 km, le verdict est tombé : le pilote Husqvarna l'a fait et a même terminé deuxième ! "Pour moi, c'est un rêve qui s'est réalisé", a exulté le frère du vainqueur du Dakar Kevin Benavides. "Le chemin a été long depuis que j'ai terminé mon premier rallye ici au Maroc en 2017. Gagner contre Toby le dernier jour du rallye et ouvrir l'étape en même temps, c'est incroyable. J'ai enfin gagné mon premier championnat du monde ! Ces 40 minutes m'ont semblé durer quatre heures, mais je savais que j'avais fait de mon mieux aujourd'hui, car il n'y avait pas d'autre solution. C'était vraiment spécial d'être le premier à partir, parce que je pouvais simplement regarder devant moi et continuer, et personne ne m'a rattrapé, donc j'ai aussi terminé premier".

2023 a été une année exceptionnelle pour Benavides. Avec trois victoires d'étape au Rallye Dakar, Luciano a obtenu son meilleur résultat en carrière en se classant sixième. Après sa deuxième place à l'Abu Dhabi Desert Challenge début mars, il s'est assuré d'autres podiums au Rallye Sonora au Mexique et à sa course à domicile, la Desafio Ruta 40. Au total, le pilote Husqvarna a remporté une impressionnante dizaine de victoires d'étape cette année.

Aujourd'hui, Benavides s'est fixé un nouvel objectif : "Je veux d'abord célébrer et savourer ce sentiment pendant un certain temps. Car même si c'est incroyable, la saison a été difficile et je me suis entraîné dur, je veux donc me reposer une semaine ou deux", a déclaré le nouveau champion du monde en souriant. "Ensuite, il faudra à nouveau mettre les gaz, car je veux garder le même rythme et la même cadence pour le Dakar, car c'est un autre rêve pour moi de gagner".