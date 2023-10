Il campione del mondo Luciano Benavides: "Il sogno si avvera!".

C'erano cinque tappe da conquistare al Rally du Maroc, e all'inizio Luciano Benavides non sembrava andare bene all'evento finale del Campionato del Mondo Rally Raid 2023. Ma nella quarta tappa, l'argentino ha conquistato la vittoria e ha dovuto aprire l'ultima giornata di gara. Un terzo posto in Marocco sarebbe stato sufficiente per vincere il Campionato del Mondo.

Dopo 152 km era chiaro: il pilota Husqvarna ce l'aveva fatta e si era piazzato addirittura secondo! "È un sogno che si realizza per me", ha esultato il fratello del vincitore della Dakar Kevin Benavides. "È stata una lunga strada da quando ho concluso il mio primo rally qui in Marocco nel 2017. Vincere contro Toby nell'ultimo giorno del rally e aprire la tappa allo stesso tempo è incredibile. Finalmente ho vinto il mio primo campionato del mondo! I 40 minuti sono sembrati quattro ore, ma sapevo di aver dato il massimo oggi perché non c'era altro modo. È stato davvero speciale partire per primo, perché potevo guardare avanti e continuare ad andare avanti e nessuno mi ha preso, così ho finito per primo".

Il 2023 è stato un anno eccezionale per Benavides. Con tre vittorie di tappa nel Rally Dakar, Luciano ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera con il sesto posto. Dopo il secondo posto nell'Abu Dhabi Desert Challenge all'inizio di marzo, ha ottenuto altri podi nel Sonora Rally in Messico e nella sua gara di casa, il Desafio Ruta 40. In totale, il pilota Husqvarna ha ottenuto ben 10 vittorie di tappa quest'anno.

Ora Benavides ha fissato un nuovo obiettivo: "Prima voglio festeggiare e godermi questa sensazione per un po'. Perché anche se è incredibile, è stata una stagione dura e mi sono allenato duramente, quindi voglio riposare per una o due settimane", ha sorriso il nuovo campione del mondo. "Dopodiché si riparte a tutto gas perché voglio mantenere lo stesso ritmo e lo stesso passo per la Dakar, perché è un altro sogno per me vincere".