Campeão do Mundo Luciano Benavides: "Sonho tornado realidade!"

Havia cinco etapas para vencer no Rally du Maroc, e no início Luciano Benavides não parecia estar a ir bem no evento final do Campeonato Mundial de Rally Raid 2023. Mas na etapa 4, o argentino conquistou a vitória e teve que abrir o último dia de corrida. Um terceiro lugar em Marrocos teria sido suficiente para ganhar o Campeonato do Mundo.

Depois de 152 km, ficou claro: o piloto da Husqvarna tinha conseguido e até terminou em segundo! "É um sonho tornado realidade para mim", aplaudiu o irmão do vencedor do Dakar, Kevin Benavides. "Tem sido um longo caminho desde que terminei o meu primeiro rali aqui em Marrocos, em 2017. Ganhar ao Toby no último dia do rali e abrir a etapa ao mesmo tempo é incrível. Finalmente ganhei o meu primeiro campeonato do mundo! Os 40 minutos pareceram quatro horas, mas eu sabia que tinha dado o meu melhor hoje porque não havia outra maneira. Foi muito especial começar em primeiro, porque podia olhar para a frente e continuar e ninguém me apanhou, por isso também terminei em primeiro."

2023 foi um ano excecional para Benavides. Com três vitórias na etapa do Rali Dakar, Luciano alcançou o seu melhor resultado de carreira, com o sexto lugar. Depois de terminar em segundo lugar no Abu Dhabi Desert Challenge, no início de março, garantiu mais lugares no pódio no Rali de Sonora, no México, e na sua corrida caseira, o Desafio Ruta 40. No total, o piloto da Husqvarna conseguiu umas impressionantes 10 vitórias em etapas este ano.

Agora, Benavides tem em vista um novo objetivo: "Primeiro, quero celebrar e desfrutar desta sensação durante algum tempo. Porque embora seja incrível, foi uma época dura e treinei muito, por isso quero descansar durante uma ou duas semanas", sorriu o novo campeão do mundo. "Depois disso, é a todo o vapor novamente, porque quero manter o mesmo ritmo e ritmo para o Dakar, porque é outro sonho para mim vencer."