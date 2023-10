Toby Price (KTM): Frustración y alegría tras la victoria en Marruecos

No fue hasta la quinta y última etapa del Rally du Maroc cuando se decidió la victoria y también en el campeonato del mundo. Como líder, Toby Price tenía un colchón de seis minutos. En la especial de 157 km cedió la mitad y llegó a la meta en sexta posición. Con una ventaja de exactamente 3 minutos, el piloto de Red Bull KTM ganó el final de temporada del Campeonato del Mundo de Rally Raid 2023.

Pero debido a que el piloto oficial de Husqvarna y líder del WRC, Luciano Benavides, dio un paso adelante en las etapas 4 y 5 para asegurar el segundo puesto por detrás de Price en Marruecos, el título del WRC se escapó por poco de las manos de Price, batido sólo por cuatro puntos para ser subcampeón.

"¡Sí, ha sido una última etapa muy buena! Tuve un pequeño percance, pero aparte de eso estoy contento de haber ganado la prueba aquí en Marruecos. Dimos una buena batalla e hicimos todo lo que pudimos", dijo Price con sentimientos encontrados. "El resultado en el Campeonato del Mundo es difícil de digerir. Muchas cosas no salieron como queríamos, pero es lo que hay. Luciano hizo un gran trabajo en la etapa 5 abriendo la ruta".

No es la primera decepción para Price este año: en el Dakar, al piloto de 36 años se le escapó la victoria por un escaso margen de 44 segundos, ¡tras doce etapas y 9.000 km en moto!

"2023 no ha sido la mejor temporada para nosotros", se lamenta el australiano. "Pero estoy orgulloso de no haberme rendido nunca y de haber dado el 100% hasta el final. Ahora voy a tomarme un tiempo para recuperarme, pero ya estoy pensando en el Dakar de enero. Seguro que será otra prueba dura, pero me siento bien y la moto es estupenda".