Toby Price (KTM) : Frustration et joie après la victoire au Maroc

Ce n'est que lors de la cinquième et dernière étape du Rallye du Maroc que la décision pour la victoire et le championnat du monde s'est faite. En tant que leader, Toby Price disposait d'un tampon de six minutes. Il en a cédé la moitié dans la spéciale de 157 km et a franchi la ligne d'arrivée en sixième position. Avec exactement trois minutes d'avance, le pilote Red Bull KTM a remporté la finale de la saison 2023 du championnat du monde de rallye-raid.

Mais comme le pilote d'usine Husqvarna et leader du championnat du monde Luciano Benavides s'est amélioré lors des étapes 4 et 5 et s'est assuré la deuxième place derrière Price au Maroc, le titre de champion du monde a glissé entre les doigts de Price de justesse. Battu de quatre points seulement, il est devenu vice-champion du monde.

"Oui, c'était vraiment une bonne dernière étape ! J'ai eu une petite mésaventure, mais à part ça, je suis content d'avoir gagné cette manche ici au Maroc. Nous avons livré une bonne bataille et fait tout ce que nous pouvions", a déclaré Price avec des sentiments mitigés. "Le résultat au championnat du monde est difficile à digérer. Beaucoup de choses ne se sont pas passées comme nous l'avions prévu, mais c'est comme ça. Luciano a fait un super boulot lors de l'étape 5 en ouvrant la route".

Ce n'est pas la première déception de Price cette année : lors du Dakar, le pilote de 36 ans a manqué la victoire d'un tout petit 44 sec, après douze étapes et 9000 km sur sa moto !

"2023 n'a tout simplement pas été la meilleure saison pour nous", a grogné l'Australien. "Mais je suis fier de ne jamais avoir abandonné et d'avoir donné 100 pour cent jusqu'à la fin. Je vais maintenant prendre un peu de temps pour me reposer, mais ensuite je me tournerai déjà vers le Dakar en janvier. Ce sera certainement à nouveau une épreuve difficile, mais je me sens bien et la moto est géniale".