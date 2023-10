Toby Price (KTM): frustrazione e gioia dopo la vittoria in Marocco

Non è stato fino alla quinta e ultima tappa del Rally du Maroc che si è deciso per la vittoria e anche per il campionato mondiale. Come leader, Toby Price aveva un vantaggio di sei minuti. Sulla prova speciale di 157 km ne ha perso la metà e ha raggiunto il traguardo in sesta posizione. Con un vantaggio di 3 minuti esatti, il pilota della Red Bull KTM ha vinto il finale di stagione del Campionato del Mondo Rally Raid 2023.

Ma poiché il pilota ufficiale Husqvarna e leader del WRC Luciano Benavides ha fatto un passo avanti nelle tappe 4 e 5 per assicurarsi il secondo posto dietro a Price in Marocco, il titolo WRC è sfuggito per un soffio a Price, battuto solo per quattro punti e diventato secondo classificato.

"Sì, l'ultima tappa è stata davvero bella! Ho avuto un piccolo contrattempo, ma a parte questo sono felice di aver vinto la gara qui in Marocco. Abbiamo lottato e fatto tutto il possibile", ha dichiarato Price con sentimenti contrastanti. "Il risultato del Campionato del Mondo è difficile da digerire. Molte cose non sono andate a nostro favore, ma è così. Luciano ha fatto un ottimo lavoro nella quinta tappa, aprendo il percorso".

Non è la prima delusione per Price quest'anno: alla Dakar, il 36enne ha mancato la vittoria per un piccolo margine di 44 secondi - dopo dodici tappe e 9000 km in moto!

"Il 2023 non è stata la stagione migliore per noi", ha dichiarato l'australiano. "Ma sono orgoglioso di non aver mai mollato e di aver dato il 100% fino alla fine. Ora mi prenderò un po' di tempo per recuperare, ma poi guarderò già alla Dakar di gennaio. Sono sicuro che sarà un'altra prova difficile, ma mi sento bene e la moto va benissimo".