Toby Price (KTM): Frustração e alegria depois da vitória em Marrocos

Como vencedor do Rally du Maroc, Toby Price terminou o Campeonato do Mundo de Rally Raid 2023 em alta. Mas o australiano ao serviço da Red Bull KTM sabe que poderia ter feito mais.

Foi apenas na quinta e última etapa do Rally du Maroc que se decidiu a vitória e também o campeonato do mundo. Como líder, Toby Price tinha uma vantagem de seis minutos. Na etapa especial de 157 km de extensão, ele perdeu metade dessa vantagem e chegou ao final em sexto lugar. Com uma vantagem de exatamente 3 minutos, o piloto da Red Bull KTM venceu o final da temporada do Campeonato do Mundo de Rally Raid 2023.

Mas devido ao facto de o piloto de fábrica da Husqvarna e líder do WRC, Luciano Benavides, ter subido nas etapas 4 e 5 para garantir o segundo lugar atrás de Price em Marrocos, o título do WRC escapou por pouco a Price, derrotado apenas por quatro pontos para se tornar vice-campeão.

"Sim, foi uma óptima última etapa! Tive um pequeno contratempo, mas, tirando isso, estou contente por ter ganho a ronda aqui em Marrocos. Demos uma boa luta e fizemos tudo o que podíamos", disse Price com sentimentos contraditórios. "O resultado no Campeonato do Mundo é difícil de digerir. Muitas coisas não correram como queríamos, mas as coisas são como são. O Luciano fez um ótimo trabalho na etapa 5, abrindo o percurso."

Não é a primeira desilusão de Price este ano: no Dakar, o piloto de 36 anos perdeu a vitória por uma pequena margem de 44 segundos - depois de doze etapas e 9000 km na mota!

"2023 não foi a melhor época para nós", disse o australiano. "Mas estou orgulhoso por nunca ter desistido e ter dado 100 por cento até ao fim. Agora vou tirar algum tempo para recuperar, mas depois já estou a voltar os olhos para o Dakar em janeiro. Tenho a certeza de que vai ser mais um teste difícil, mas sinto-me bem e a mota é óptima."