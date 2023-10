Honda a obtenu le prix de consolation dans le championnat du monde de rallye-raid 2023

Le pilote Red Bull KTM Kevin Benavides a remporté le Rallye Dakar, tandis que son frère Luciano Benavides a remporté le classement général du championnat du monde de rallye-raid sur Husqvarna. En ce qui concerne les décisions les plus connues du public, Honda est reparti bredouille cette année.

Cependant, les Japonais ont travaillé sur tous les événements du championnat du monde pour remporter le classement des constructeurs du championnat du monde des rallyes-raids 2023. Honda Racing Corporation y est parvenu en envoyant systématiquement toute son équipe au départ - cinq pilotes d'usine au Rallye du Maroc ! Un avantage certain, car les deux meilleurs pilotes d'un constructeur sont pris en compte dans ce classement. Cela permet de compenser les défaillances.

Lors de la finale au Maroc, Pablo Quintanilla (3e) et Nacho Cornejo (5e) ont apporté un total de 27 points pour le classement des constructeurs, alors que Husqvarna et KTM n'ont terminé qu'avec un seul pilote chacun et n'ont donc récolté 'que' 25 et 20 points. "Ici au Maroc, nous avons décroché un nouveau titre de constructeur W2RC pour Honda et nous en sommes très fiers", a affirmé le team manager du HRC Ruben Faria. "C'est le travail de toute l'équipe. En tant qu'équipe, nous avons fait preuve d'une grande qualité et d'une grande coopération".

Et bien sûr, la moto, la CRF450 Rally, y est aussi pour quelque chose. Au Maroc, le HRC a utilisé pour la première fois une nouvelle moto qui devrait permettre de remporter le Dakar en janvier. Honda n'a pas précisé quelles améliorations avaient été apportées à la moto. Ricky Brabec a toutefois été victime d'une défaillance technique. L'as de KTM Matthias Walkner a qualifié cette moto de "très innovante".

Classement final du championnat du monde de rallye-raid 2023, classement des constructeurs

1 Honda, 155 points

2 KTM, 147

3 Husqvarna, 134

4 Hero, 86

5 GASGAS, 39