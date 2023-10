Honda ha ottenuto il premio di consolazione nel Campionato del Mondo Rally Raid 2023

Il Rally Dakar è stato vinto dal pilota Red Bull KTM Kevin Benavides, mentre la vittoria assoluta nel Campionato del Mondo Rally Raid è andata al fratello Luciano Benavides su Husqvarna. Per quanto riguarda le decisioni più note al pubblico, quest'anno la Honda è rimasta a mani vuote.

Tuttavia, i giapponesi hanno lavorato per vincere il Campionato del Mondo Rally Raid 2023 per i costruttori in tutti gli eventi del Campionato del Mondo. La Honda Racing Corporation ha ottenuto questo risultato mandando sempre l'intera squadra al via - al Rally du Maroc c'erano cinque piloti ufficiali! Questo è un chiaro vantaggio, perché i due migliori piloti di un costruttore sono inclusi in questa classifica. In questo modo, i ritiri possono essere compensati.

Nella finale in Marocco, Pablo Quintanilla (3°) e Nacho Cornejo (5°) hanno contribuito a un totale di 27 punti per la classifica costruttori, mentre Husqvarna e KTM hanno concluso con un solo pilota a testa e quindi hanno raccolto "solo" 25 e 20 punti. "Qui in Marocco abbiamo ottenuto un altro titolo costruttori W2RC per Honda e ne siamo molto orgogliosi", ha affermato il Team Manager HRC Ruben Faria. "Questo è il lavoro di tutta la squadra. Come squadra abbiamo dimostrato grande qualità e collaborazione".

E naturalmente la moto, la CRF450 Rally, ha fatto la sua parte. In Marocco, HRC ha utilizzato per la prima volta una nuova moto, con l'obiettivo di vincere la Dakar a gennaio. Honda ha mantenuto il silenzio sui miglioramenti apportati alla moto. Tuttavia, con Ricky Brabec, c'è stato un ritiro tecnico. L'asso della KTM Matthias Walkner ha descritto questa moto come "molto innovativa".

Classifica finale del Campionato del Mondo Rally 2023, classifica costruttori

1 Honda, 155 punti

2 KTM, 147

3 Husqvarna, 134

4 Hero, 86

5 GASGAS, 39