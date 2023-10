A Honda recebeu o prémio de consolação no Campeonato do Mundo de Rally Raid de 2023

A Honda entrou no final da temporada do Campeonato Mundial de Rally Raid 2023 em Marrocos com uma nova CRF450 Rally. Graças à superioridade numérica, a classificação dos construtores foi conquistada.

O Rali Dakar foi ganho pelo piloto da Red Bull KTM, Kevin Benavides, e a vitória geral no Campeonato do Mundo de Rally Raid foi para o seu irmão Luciano Benavides, em Husqvarna. No que diz respeito às decisões mais conhecidas do público, a Honda saiu de mãos vazias este ano.

No entanto, os japoneses têm estado a trabalhar para ganhar o Campeonato do Mundo de Rally Raid de Construtores de 2023 em todos os eventos do Campeonato do Mundo. A Honda Racing Corporation conseguiu-o enviando sempre a equipa completa para a partida - no Rally du Maroc, havia cinco pilotos de fábrica! Esta é uma clara vantagem, porque os dois melhores pilotos de um fabricante estão incluídos nesta classificação. Desta forma, as desistências podem ser compensadas.

No final da prova em Marrocos, Pablo Quintanilla (3º) e Nacho Cornejo (5º) contribuíram com um total de 27 pontos para a classificação dos construtores, enquanto a Husqvarna e a KTM apenas terminaram com um piloto cada e, por isso, arrecadaram "apenas" 25 e 20 pontos. "Aqui em Marrocos conseguimos mais um título de construtores W2RC para a Honda e estamos muito orgulhosos disso," afirmou o Diretor de Equipa da HRC, Ruben Faria. "Este é o trabalho de toda a equipa. Como equipa, mostrámos grande qualidade e cooperação."

E claro que a mota, a CRF450 Rally, teve o seu papel. Em Marrocos, a HRC utilizou uma nova moto pela primeira vez, com o objetivo de vencer o Dakar em janeiro. A Honda manteve-se em silêncio sobre as melhorias introduzidas na mota. No entanto, com Ricky Brabec, houve uma desistência técnica. O ás da KTM, Matthias Walkner, descreveu esta mota como "muito inovadora".

Classificação final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, classificação dos construtores

1 Honda, 155 pontos

2 KTM, 147

3 Husqvarna, 134

4 Hero, 86

5 GASGAS, 39