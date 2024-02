Abu Dhabi 2024 sans KTM, GASGAS, Husky et Honda

Avec l'Abu Dhabi Desert Challenge, la deuxième manche du championnat du monde de rallye-raid 2024 est imminente, mais de nombreux noms célèbres manquent à l'appel. Qui sera présent et ce qu'il faut savoir sur cette course dans le désert.

L'Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC), créé en 1991, est la deuxième étape du championnat du monde de rallye-raid 2024 organisé par A.S.O. Au départ, il n'y avait que des voitures, mais depuis 1995, les motos sont également au départ.

Cette année, l'ADDC débutera le 26 février avec un prologue de 5 km à Al Dhannah City, qui sera également le jour suivant le départ et l'arrivée de la première étape de 374 km. Le deuxième jour de course, le 28 février, les coureurs quitteront la région et s'élanceront sur 240 km vers le prochain bivouac, l'oasis de Mezair'ah, point de départ des étapes 3, 4 et 5. Le rallye se terminera le 2 mars dans la capitale Abu Dhabi. Au total, les participants à l'ADDC 2024 auront à parcourir une distance de 1902 km, dont 1179 km seront pris en compte dans le classement.

La liste des vainqueurs est remplie de noms célèbres : En commençant par Sam Sunderland (2022, 2019), puis Matthias Walkner (2021), Toby Price (2016), Marc Coma (8 victoires !) et jusqu'à Heinz Kinigadner (1995). La dernière fois que l'ADDC a été remportée, c'était par le pilote Honda Adrien van Beveren.

Amer : parmi les équipes d'usine inscrites au championnat du monde, seule Hero Motorsports, avec Ross Branch et Sebastian Bühler, est inscrite. Le Pierer Group avec ses équipes KTM, GASGAS et Husqvarna est absent, tout comme Honda avec le vainqueur du Dakar Ricky Brabec et ses coéquipiers, ce qui donne une mauvaise image de l'acceptation du championnat du monde des rallyes, officiellement appelé W2RC.

Dans la catégorie Rallye2, l'Autrichien Tobias Ebster, qui a été éliminé très tôt lors de sa première participation au Dakar, prendra le départ.