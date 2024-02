Abu Dhabi 2024 sem KTM, GASGAS, Husky e Honda

Com o Abu Dhabi Desert Challenge, a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 está mesmo ao virar da esquina, mas faltam muitos nomes importantes. Quem vai participar e o que precisa de saber sobre a corrida no deserto.

Lançado em 1991, o Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) é a segunda etapa do Campeonato do Mundo de Rally-Raid 2024 organizado pela A.S.O. Inicialmente apenas com carros, as motos também competem desde 1995.

A edição deste ano do ADDC começa a 26 de fevereiro com o prólogo de 5 km na cidade de Al Dhannah, que é também o ponto de partida e chegada da primeira etapa de 374 km no dia seguinte. No segundo dia da prova, a 28 de fevereiro, os pilotos deixam a região e percorrem 240 km até ao próximo acampamento no oásis de Mezair'ah, ponto de partida das etapas 3, 4 e 5. O rali termina a 2 de março na capital Abu Dhabi. No total, os participantes no ADDC 2024 têm de percorrer uma distância de 1902 quilómetros, dos quais 1179 quilómetros estão incluídos na classificação.

A lista de vencedores está repleta de nomes de peso: Começando com Sam Sunderland (2022, 2019), e estendendo-se a Matthias Walkner (2021), Toby Price (2016), Marc Coma (8 vitórias!) e terminando com Heinz Kinigadner (1995). O ADDC foi ganho pela última vez pelo piloto da Honda, Adrien van Beveren.

Amargo: Das equipas de fábrica inscritas no campeonato do mundo, apenas a Hero Motorsports com Ross Branch e Sebastian Bühler está registada. O Grupo Pierer, com as suas equipas KTM, GASGAS e Husqvarna, está ausente, tal como a Honda, com o vencedor do Dakar, Ricky Brabec, e os seus companheiros de equipa, o que lança uma luz negativa sobre a aceitação do Campeonato do Mundo de Ralis, oficialmente designado W2RC.

O austríaco Tobias Ebster, que se retirou precocemente na sua estreia no Dakar, vai partir na categoria Rally 2.