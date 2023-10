Décision sur le titre dans les dunes du Maroc

Les derniers titres sont sur le point d'être décidés, mais les immenses dunes d'Agadir et de Merzouga se dressent encore sur leur chemin. Le voyage au Maroc est aussi une dernière préparation avant le Rallye Dakar qui se déroulera en janvier prochain, en 2024, en Arabie Saoudite. On s'attend à ce que la course soit incandescente dès le début, car après un prologue d'ouverture le vendredi 13 octobre, 1.451 km répartis sur cinq étapes dans le désert suivront.

Dans l'épreuve T1, c'est Nasser Al-Attiyah qui est à un cheveu de décrocher le titre de pilote W2RC consécutif. Le Qatari, qui a pour l'instant annulé son départ de Toyota, sera au départ avec son Toyota Hilux GR DKR Hilux T1+. Ces deux années ont été extrêmement impressionnantes pour Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel avec le Toyota Gazoo Racing, au cours desquelles ils ont remporté deux titres sur le Dakar.

Le tenant du titre Nasser Al-Attiyah : "Si nous parvenons à gagner, je pourrai me réjouir d'un deuxième titre W2RC. Mais la course est longue et généralement assez dure, et nous devons respecter le désert".

Au volant de sa Prodrive Hunter, Sébastien Loeb fera son retour en W2RC au Rallye du Maroc avec son copilote Fabian Lurquin. Bien que Loeb ait manqué les deux dernières manches du championnat, il y a encore une chance pour que Loeb termine la saison à la deuxième place du classement général des pilotes T1. "Le Maroc est un très bon rallye avec des pistes, des dunes et un peu de tout, donc ce sera à nouveau intéressant", estime Loeb.

Pour cela, Al-Attiyah et Loeb devront se battre pour leurs positions pendant les six jours du Maroc, le trio du Team Audi Sport. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Mattias Ekström/Emil Bergvist amènent trois Audi RS Q E-Tron au Rallye du Maroc. Au bivouac, il sera intéressant de voir quelles améliorations, combinées aux ajustements apportés par la FIA à la "Balance of Technologies" (BoP), ont été apportées à ce véhicule innovant depuis le Rallye Dakar 2023.

Sainz a déclaré : "Ce type de course pousse tout le monde à ses limites. La voiture est à la limite, les mécaniciens, l'équipe et les pilotes aussi. Tout est à la limite".

Ailleurs dans la catégorie des véhicules, Guillaume De Mevius fera ses débuts dans la catégorie T1 au volant d'un Toyota Hilux avec son copilote François Cazalet. "Il est temps pour nous de tenter notre chance dans la catégorie de référence des rallyes-raids", a noté De Mevius.

Le ticket le plus chaud du Rallye du Maroc sera sans aucun doute la lutte pour la gloire dans la catégorie T3. Trois pilotes du Red Bull Off-Road Junior Team USA présenté par BFGoodrich occupent les trois premières places et ne sont actuellement séparés que par neuf points. Dans cette catégorie, tout se joue vraiment.

Mitch Guthrie Jr. et son copilote Kellon Walch, sur la lancée de leurs victoires lors des deux dernières manches du championnat, sont en tête du classement T3 avec 174 points à leur arrivée au Maroc. En deuxième position, le vainqueur du Dakar 2023, Austin "AJ" Jones, et son copilote Gustavo Gugelmin ne sont qu'à trois points du sommet et sont en mesure de faire parler d'eux en Afrique du Nord. Ensuite, il y a Seth Quintero et son copilote allemand Dennis Zenz, qui sont à six points de Jones. Quintero, 21 ans, a pris l'habitude de réaliser l'impossible au cours de sa jeune carrière en rallye-raid.

Bien qu'il ait fait preuve d'une vitesse phénoménale lors du Dakar 2023, remportant cinq étapes, ce sont des problèmes de fiabilité sur le T3-M de MCE5 de Guthrie Jr. qui lui ont coûté une chance de monter sur le podium général. Depuis, Guthrie Jr. a mené sa voiture à deux victoires de rallye, tandis que les Can-Am de Jones et Quintero ont eux-mêmes souffert de problèmes de fiabilité. Reste à savoir qui sortira vainqueur au Maroc.

"Ce fut une bonne année, avec certainement des hauts et des bas. Maintenant, nous abordons le Rallye du Maroc avec la tête du championnat et nous espérons pouvoir la conserver", a déclaré Guthrie.