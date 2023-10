Decisione sul titolo tra le dune del Marocco

Il convoglio del Campionato del Mondo Rally Raid (W2RC) è arrivato al Rally del Marocco per la quinta e ultima prova della serie mondiale di cross-country per la decisione finale sul titolo.

I titoli finali sono in palio, ma le imponenti dune di Agadir e Merzouga sono ancora in agguato. Il viaggio in Marocco è anche un'ultima preparazione prima del Rally Dakar del prossimo gennaio 2024 in Arabia Saudita. La gara si preannuncia avvincente fin dall'inizio, con un prologo di apertura venerdì 13 ottobre seguito da 1.451 km suddivisi in cinque tappe nel deserto.

Nella gara T1, è Nasser Al-Attiyah a essere a un passo dal conquistare due volte il titolo piloti W2RC. Il qatariota, che per il momento ha revocato il suo ritiro da Toyota, gareggerà con il suo Toyota Hilux GR DKR Hilux T1+. Per Al-Attiyah e il copilota Mathieu Baumel sono stati due anni davvero impressionanti con il Toyota Gazoo Racing, con la conquista di due titoli Dakar.

Il campione in carica Nasser Al-Attiyah: "Se riusciremo a vincere, potrò essere felice per il secondo titolo W2RC. Ma la gara è lunga e di solito piuttosto dura, e dobbiamo rispettare il deserto".

Sébastien Loeb tornerà in azione nel W2RC con il suo Prodrive Hunter al Rallye du Maroc insieme al copilota Fabian Lurquin. Nonostante la mancata partecipazione agli ultimi due appuntamenti del campionato, Loeb ha ancora la possibilità di concludere la stagione al secondo posto assoluto nel Campionato Piloti T1. "Il Marocco è un ottimo rally con piste, dune e un po' di tutto, quindi sarà di nuovo interessante", ha dichiarato Loeb.

A fare in modo che Al-Attiyah e Loeb debbano lottare per le loro posizioni in tutti e sei i giorni in Marocco è il trio del Team Audi Sport. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist porteranno tre Audi RS Q E-Tron al Rally del Marocco. Nel bivacco, sarà emozionante vedere quali miglioramenti, insieme agli aggiustamenti che la FIA ha apportato al Balance of Technologies (BoP), sono stati fatti a questo veicolo innovativo dal Rally Dakar 2023.

Sainz ha dichiarato: "Questo tipo di gara spinge tutti al limite. La macchina è al limite, i meccanici, il team e i piloti. Tutto è al limite".

Per quanto riguarda le classi di veicoli, sarà un debutto nella categoria T1 per Guillaume De Mevius al volante di una Toyota Hilux insieme al copilota Francois Cazalet. "Era ora che tentassimo la fortuna nella categoria di riferimento dei Rally Raid", ha sottolineato De Mevius.

Il biglietto più caldo del Rally del Marocco sarà senza dubbio la battaglia per la gloria nella classe T3. Tre piloti del Red Bull Off-Road Junior Team USA presentato da BFGoodrich occupano le prime tre posizioni e sono attualmente separati da soli nove punti. In questa categoria, è davvero tutto in palio.

Mitch Guthrie Jr. e il copilota Kellon Walch sono forti delle vittorie ottenute nelle ultime due prove del campionato e guidano la classifica T3 con 174 punti all'arrivo in Marocco. Al secondo posto c'è il vincitore della Dakar del 2023 Austin "AJ" Jones e il suo copilota Gustavo Gugelmin, a soli tre punti dalla vetta e in grado di creare scompiglio in Nord Africa. Poi ci sono Seth Quintero e il suo copilota tedesco Dennis Zenz, che sono a sei punti da Jones. Il ventunenne Quintero ha l'abitudine di rendere possibile l'impossibile durante la sua carriera di rally raid.

Sebbene abbia dimostrato un ritmo straordinario nella Dakar 2023, vincendo cinque tappe, sono stati i problemi di affidabilità dell'MCE5 T3-M di Guthrie Jr a fargli perdere la possibilità di salire sul podio assoluto. Da allora, Guthrie Jr. ha portato la sua auto a due vittorie nei rally, mentre le Can-Am di Jones e Quintero hanno sofferto di problemi di affidabilità. Resta da vedere chi uscirà vincitore dal Marocco.

"È stato un anno positivo, con alcuni alti e bassi. Ora ci presentiamo al rally del Marocco con la testa del campionato e speriamo di riuscire a mantenerla", ha detto Guthrie.