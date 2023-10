Decisão de título nas dunas de Marrocos

A comitiva do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC) chegou à quinta e última ronda da série global de todo-o-terreno no Rali de Marrocos para a decisão final do título.

Os títulos finais estão em disputa, mas as poderosas dunas de Agadir e Merzouga ainda estão no caminho. A viagem a Marrocos é também uma preparação final antes do Rali Dakar, em janeiro de 2024, na Arábia Saudita. Espera-se que a corrida seja empolgante desde o início, com um prólogo de abertura na sexta-feira, 13 de outubro, seguido de 1.451 km distribuídos por cinco etapas no deserto.

Na competição T1, é Nasser Al-Attiyah que está a apenas um toque de conquistar dois títulos consecutivos de pilotos W2RC. O Qatar, que revogou a sua saída da Toyota para já, vai competir com a sua Toyota Hilux GR DKR Hilux T1+. Foram dois anos muito impressionantes para Al-Attiyah e o copiloto Mathieu Baumel com a Toyota Gazoo Racing, conquistando dois títulos no Dakar.

O atual campeão Nasser Al-Attiyah: "Se conseguirmos vencer, posso ficar contente com o segundo título W2RC. Mas a corrida é longa e normalmente bastante dura, e temos de respeitar o deserto."

Sébastien Loeb vai regressar à ação W2RC no seu Prodrive Hunter no Rallye du Maroc com o copiloto Fabian Lurquin. Apesar de ter falhado as duas últimas rondas do campeonato, Loeb tem ainda a possibilidade de terminar a época em segundo lugar na geral do Campeonato de Pilotos T1. "Marrocos é um rali muito bom, com pistas, dunas e um pouco de tudo, por isso vai ser novamente interessante", diz Loeb.

A garantir que Al-Attiyah e Loeb têm de lutar pelas suas posições nos seis dias em Marrocos está o trio do Team Audi Sport. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekström/Emil Bergvist levarão três Audi RS Q E-Trons para o Rali de Marrocos. No bivouac, será emocionante ver quais melhorias, juntamente com os ajustes que a FIA fez no Balanço de Tecnologias (BoP), foram feitas para este veículo inovador desde o Rally Dakar 2023.

Sainz citou: "Este tipo de corrida leva todos aos seus limites. O carro está no limite, a mecânica, a equipa e os pilotos. Tudo está no limite".

Na classe de veículos, será a estreia na categoria T1 para Guillaume De Mevius ao volante de uma Toyota Hilux, juntamente com o copiloto François Cazalet. "Já é altura de tentarmos a nossa sorte na categoria de referência do Rally Raid", salientou De Mevius.

O mais quente do Rally de Marrocos será, sem dúvida, a luta pela glória na classe T3. Três pilotos da Red Bull Off-Road Junior Team USA presented by BFGoodrich ocupam as três primeiras posições e estão atualmente separados por apenas nove pontos. Nesta categoria, está realmente tudo em jogo.

Mitch Guthrie Jr. e o copiloto Kellon Walch têm o ímpeto das vitórias nas duas últimas rondas do campeonato atrás de si e lideram a classificação T3 com 174 pontos quando chegam a Marrocos. Em segundo lugar está o vencedor do Dakar de 2023, Austin "AJ" Jones, e o seu copiloto Gustavo Gugelmin, que estão a apenas três pontos do topo e em posição de causar agitação no Norte de África. Depois, há Seth Quintero e o seu copiloto alemão Dennis Zenz, que estão a seis pontos de Jones. Quintero, de 21 anos, tem por hábito tornar o impossível possível durante a sua jovem carreira no rali raid.

Embora tenha mostrado um ritmo tremendo no Dakar de 2023, vencendo cinco etapas no processo, foram os problemas de fiabilidade no MCE5 T3-M de Guthrie Jr que lhe custaram uma oportunidade no pódio geral. Desde então, Guthrie Jr. conduziu o seu carro a duas vitórias em ralis, enquanto os Can-Ams de Jones e Quintero também sofreram problemas de fiabilidade. Resta saber quem sairá vitorioso em Marrocos.

"Tem sido um bom ano, com alguns altos e baixos, sem dúvida. Agora vamos para o rali de Marrocos com a liderança do campeonato e esperamos conseguir mantê-la", afirmou Guthrie.