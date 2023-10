236 vehículos entraron en la final de Marruecos

En la categoría de coches, Nasser Al-Attiyah aventaja ampliamente a Yazeed Al Rajhi antes del final del campeonato. Juan Cruz Yacopini y Sébastien Loeb lucharán por un puesto en el podio del campeonato, mientras que se espera que M-Sport NWM Ford y Audi Sport calienten la batalla en cabeza.

Un bucle prólogo de 19 kilómetros cerca de Agadir abrió el espectáculo el viernes, seguido de cinco etapas en las que los organizadores han intentado dar cabida a todos los ingredientes de los rally raids.

El ganador del Dakar, el Abu Dhabi Desert Challenge y el Desafío Ruta 40 (Argentina), Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), está a punto de revalidar el título de W2RC, con 51 puntos de ventaja sobre Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing), vencedor en el Sonora Rally (México) con el copiloto alemán Timo Gottschalk. Sin embargo, con 55 puntos por ganar en Marruecos, el qatarí aún no está matemáticamente seguro de ganar el campeonato. Sin embargo, cada etapa es ahora un punto de partido. Al-Rajhi necesita sumar un total de 52 puntos en Marruecos para tener alguna posibilidad de ganar el título. Tiene que ganar la carrera y rendir al máximo en todas las especiales en las que haya puntos en juego. Por ejemplo, si el saudí no termina entre los cuatro primeros en la primera etapa, Al-Attiyah se convierte en campeón. Al qatarí le encantaría sellar el acuerdo a lo grande con una victoria en su séptimo Rally de Marruecos.

Más atrás, Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) y Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) libran una encarnizada batalla por el último escalón del podio. El francés está a sólo ocho puntos de su rival, aunque no ha puntuado en las dos carreras americanas. Ambos están también en condiciones de asegurarse la segunda plaza si Al Rajhi, que les aventaja en 29 y 37 puntos respectivamente, se despista.

La carrera por la gloria también incluye a pilotos que ya no optan al campeonato por diversos motivos. Guerlain Chicherit, defensor del título en Marruecos, quiere hacer doblete en su primera carrera con Hilux Overdrive Racing. El equipo Audi Sport, con Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz y Mattias Ekström de vuelta al completo por primera vez desde el Dakar, está decidido a frustrar sus planes.

Las cosas se ponen muy apretadas en el Red Bull Off-Road Junior

El 18 de octubre, un piloto del Red Bull Off-Road Junior Team USA subirá al podio de la T3 en Merzouga. La pregunta es cuál, porque toda la parrilla está en vilo: ¡sólo nueve puntos separan a los tres primeros equipos! Mitch Guthrie tomó la delantera al ganar el Desafío Ruta 40 (Argentina), pero su compatriota estadounidense Austin Jones, vencedor del Dakar en esta categoría, está a sólo tres puntos. Seth Quintero, vencedor de Abu Dhabi junto con su compatriota alemán Dennis Zenz, está a nueve puntos. Mientras tanto, el campeón de la T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory Team), llevará la lucha a los grandes de la T3. Su ausencia en su categoría favorita abre la puerta a un posible nuevo ganador en Marruecos. Tampoco hay que perder de vista a João Ferreira, que se prueba en la T4 con un Can-Am de South Racing. La piloto italiana Rebecca Busi (FN Speed Team), que terminó segunda en el Sonora Rally, aún puede asegurarse un puesto en el podio final de W2RC si realiza una buena actuación en Marruecos.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing - líder de la clasificación general de pilotos de la FIA con 189 puntos): "Es muy agradable participar en esta carrera porque es una de las mejores para desarrollarse, probar cosas nuevas y prepararse para el Dakar. Estoy muy contento con nuestro rendimiento este año, ahora tenemos que sumar muchos puntos aquí para ganar el campeonato."

Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing - segundo en la general del Campeonato de Pilotos de la FIA con 138 puntos): "Estamos corriendo mucho, estamos ganando más experiencia y siento que estoy creciendo con cada carrera. No es fácil para nosotros. Para alcanzar a Nasser, creo que se trata de asegurar nuestro segundo puesto, luchar, ganar experiencia y prepararnos para el Dakar. Es una carrera muy buena, hay muchos pilotos buenos. Creo que siete u ocho pilotos pueden ganar etapas. No es fácil ni siquiera estar entre los cinco primeros".

Sébastien Loeb (Bahrain Raid): "No trabajamos mucho con Fabian Lurquin, así que tenemos que reiniciar un poco, pero tenemos confianza. El coche sigue siendo bueno e intentaremos hacer un buen trabajo. El objetivo también es ganar experiencia para ello. Tenemos que prepararnos para el Dakar, porque aún no hemos corrido muchas carreras y ahora tenemos unos días. El objetivo es llegar a la meta y evitar los problemas, esa es la base de nuestro planteamiento. Y si nos sentimos bien, empujaremos".

Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG - líder de la clasificación general de pilotos FIA T3 con 174 puntos): "Me siento bien, estoy deseando que llegue esta carrera. Ha sido una temporada larga, hemos tenido altibajos. Ganar en Argentina y ponernos en cabeza del campeonato es fantástico. No diría que siento presión, ¡más bien tengo ganas de que empiece la carrera! Cuando corres, tienes que comportarte así: No sentir la presión, sólo sentirte bien haciendo lo que se supone que debes hacer". (ASO)