236 véhicules au départ de la finale au Maroc

Dans la catégorie auto, Nasser Al-Attiyah devance largement Yazeed Al Rajhi avant la finale du championnat. Juan Cruz Yacopini et Sébastien Loeb se battront pour une place sur le podium du championnat, tandis que M-Sport NWM Ford et Audi Sport devraient alimenter la lutte en tête.

Une boucle de prologue de 19 kilomètres près d'Agadir a ouvert le spectacle vendredi, suivie de cinq étapes dans lesquelles les organisateurs ont tenté de placer tous les ingrédients du rallye-raid.

Vainqueur du Dakar, de l'Abu Dhabi Desert Challenge et de la Desafío Ruta 40 (Argentine), Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) est sur le point de défendre son titre W2RC avec 51 points d'avance sur Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing), vainqueur avec son copilote allemand Timo Gottschalk du Sonora Rallye (Mexique). Néanmoins, avec 55 points à gagner au Maroc, le Qatarien n'est mathématiquement pas encore assuré de remporter le championnat. Toutefois, chaque étape est désormais une balle de match. Al-Rajhi doit marquer 52 points au total au Maroc pour avoir la moindre chance de remporter le titre. Il doit gagner la course dans son intégralité et être au top dans chacune des spéciales où des points sont en jeu. Si le Saoudien ne se classe pas parmi les quatre premiers lors de la phase d'ouverture, par exemple, Al-Attiyah sera champion. Le Qatari aimerait bien sceller le deal avec style en remportant son septième Rallye du Maroc.

Plus loin, Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) et Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) se livrent une lutte acharnée pour la dernière marche du podium. Le Français n'est qu'à huit points de son rival, bien qu'il n'ait pas marqué de points lors des deux courses américaines. Les deux hommes sont également en mesure de s'assurer la deuxième place si Al Rajhi, qui les devance respectivement de 29 et 37 points, prend du retard.

Dans la course à la gloire, on trouve également des pilotes qui, pour diverses raisons, ne sont plus en lice pour le championnat. Guerlain Chicherit, le tenant du titre au Maroc, veut absolument réaliser le doublé pour sa première course avec le Hilux Overdrive Racing. L'équipe Audi Sport, qui revient en force pour la première fois depuis le Dakar avec Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström, est bien décidée à contrecarrer ses plans.

Dans le Red Bull Off-Road Junior, les choses se corsent.

Le 18 octobre, un pilote du Red Bull Off-Road Junior Team USA montera sur le podium T3 à Merzouga. La question est de savoir lequel, car l'ensemble du peloton est en haleine : seuls neuf points séparent les trois premières équipes ! Mitch Guthrie a pris la tête en remportant la Desafío Ruta 40 (Argentine), mais son compatriote américain Austin Jones, vainqueur du Dakar dans cette catégorie, n'est qu'à trois points derrière lui. Seth Quintero, vainqueur d'Abu Dhabi avec son coéquipier allemand Dennis Zenz, a neuf points de retard. Pendant ce temps, le champion T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory Team), va engager le combat avec la grosse artillerie de T3. Son absence dans sa catégorie de prédilection ouvre la porte à un nouveau vainqueur potentiel au Maroc. Il faudra également surveiller João Ferreira, qui se teste en T4 sur une Can-Am de South Racing. L'Italienne Rebecca Busi (FN Speed Team), deuxième au Rallye Sonora, peut toujours prétendre à une place sur le dernier podium du W2RC si elle réalise une bonne performance au Maroc.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing - leader du classement général des pilotes FIA avec 189 points) : "C'est très agréable de participer à cette course, car c'est l'une des meilleures pour progresser, tester de nouvelles choses et se préparer pour le Dakar. Je suis très satisfait de notre performance cette année, maintenant nous devons marquer beaucoup de points ici pour gagner le championnat".

Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing - deuxième au classement général des pilotes FIA avec 138 points) : "Nous faisons beaucoup de courses, nous acquérons plus d'expérience et j'ai l'impression de grandir à chaque course. Pour nous, ce n'est pas facile. Pour rattraper Nasser, je pense qu'il s'agit d'assurer notre deuxième place, de se battre, d'acquérir de l'expérience et de se préparer pour le Dakar. C'est une très bonne course, il y a beaucoup de bons pilotes. Je pense que sept ou huit pilotes peuvent gagner des étapes ! Ce n'est même pas facile de rester dans le top 5".

Sébastien Loeb (Bahrain Raid) : "Nous ne travaillons pas beaucoup avec Fabian Lurquin, donc nous devons un peu redémarrer, mais nous sommes confiants. La voiture est toujours aussi bonne et nous allons essayer de faire du bon travail. L'objectif est aussi d'acquérir un peu d'expérience pour y parvenir. Nous devons nous préparer pour le Dakar, car nous n'avons pas encore fait beaucoup de courses et nous avons maintenant quelques jours pour le faire. L'objectif est de franchir la ligne d'arrivée et d'éviter les problèmes, c'est la base de notre approche. Et quand nous nous sentons bien, nous mettons la pression".

Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG - leader du classement général des pilotes FIA T3 avec 174 points) : "Je me sens bien, j'ai hâte de participer à cette course. La saison a été longue, nous avons connu des hauts et des bas. Gagner en Argentine et prendre la tête du championnat, c'est génial. Je ne dirais pas que je ressens de la pression, c'est plutôt que j'attends cette course avec impatience ! Quand on fait la course, c'est comme ça qu'il faut se comporter : Ne pas ressentir la pression, mais simplement se sentir bien quand on fait ce que l'on doit faire".