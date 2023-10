236 veicoli sono partiti per la finale in Marocco

Nella categoria auto, Nasser Al-Attiyah è in netto vantaggio su Yazeed Al Rajhi in vista del finale di campionato. Juan Cruz Yacopini e Sébastien Loeb lotteranno per un posto sul podio del campionato, mentre M-Sport NWM Ford e Audi Sport sono attesi a una battaglia al vertice.

Un prologo di 19 chilometri nei pressi di Agadir ha aperto lo spettacolo venerdì, seguito da cinque tappe in cui gli organizzatori hanno cercato di inserire tutti gli ingredienti dei rally raid.

Il vincitore della Dakar, dell'Abu Dhabi Desert Challenge e del Desafío Ruta 40 (Argentina) Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) è in procinto di difendere il titolo W2RC, con un vantaggio di 51 punti su Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing), vincitore del Sonora Rally (Messico) con il copilota tedesco Timo Gottschalk. Tuttavia, con 55 punti da conquistare in Marocco, il qatariota non è ancora matematicamente certo di vincere il campionato. Tuttavia, ogni tappa è ora un match point. Al-Rajhi deve totalizzare 52 punti in Marocco per avere qualche possibilità di vincere il titolo. Deve vincere la gara in assoluto e dare il meglio di sé in ogni singola prova speciale in cui sono in palio punti. Ad esempio, se il saudita non arriva tra i primi quattro nella tappa di apertura, Al-Attiyah diventa campione. Il qatariota vorrebbe chiudere in bellezza con una vittoria al suo settimo Rally del Marocco.

Più indietro, Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) e Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) sono impegnati in una feroce battaglia per l'ultimo gradino del podio. Il francese è a soli otto punti dal suo rivale, anche se non ha ottenuto punti nelle due gare americane. Entrambi i piloti sono in grado di assicurarsi il secondo posto se Al Rajhi, che li precede rispettivamente di 29 e 37 punti, si prende una pausa.

La corsa alla gloria comprende anche piloti che non sono più in corsa per il campionato per vari motivi. Guerlain Chicherit, campione uscente in Marocco, vuole fare la doppietta nella sua prima gara con Hilux Overdrive Racing. Il Team Audi Sport, con Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström di nuovo al completo per la prima volta dopo la Dakar, è determinato a vanificare i suoi piani.

La situazione si fa molto tesa nel Red Bull Off-Road Junior

Il 18 ottobre, un pilota del Red Bull Off-Road Junior Team USA salirà sul podio del T3 a Merzouga. La domanda è quale, perché l'intero campo è in bilico: solo nove punti separano le prime tre squadre! Mitch Guthrie ha conquistato la testa della classifica vincendo la Desafío Ruta 40 (Argentina), ma il suo connazionale americano Austin Jones, vincitore della Dakar in questa categoria, è a soli tre punti di distanza. Seth Quintero, vincitore di Abu Dhabi insieme al suo coetaneo tedesco Dennis Zenz, è a nove punti di distanza. Nel frattempo, il campione della T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory Team), darà battaglia ai big della T3. La sua assenza nella sua categoria preferita apre le porte a un potenziale nuovo vincitore in Marocco. Da tenere d'occhio anche João Ferreira, che si sta mettendo alla prova nel T4 con un Can-Am di South Racing. La pilota italiana Rebecca Busi (FN Speed Team), che si è classificata seconda al Sonora Rally, può ancora assicurarsi un posto sul podio finale della W2RC se si comporta bene in Marocco.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing - leader della classifica generale FIA piloti con 189 punti): "È molto bello partecipare a questa gara perché è una delle migliori gare per sviluppare, testare nuove cose e prepararsi alla Dakar. Sono molto contento delle nostre prestazioni di quest'anno, ora dobbiamo fare molti punti qui per vincere il campionato".

Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing - secondo posto assoluto nel Campionato Piloti FIA con 138 punti): "Stiamo correndo molto, stiamo acquisendo sempre più esperienza e sento che sto crescendo a ogni gara. Non è facile per noi. Per raggiungere Nasser, penso che si tratti di assicurarsi il secondo posto, di lottare, di fare esperienza e di prepararsi per la Dakar. È una gara molto bella, ci sono molti piloti bravi. Penso che sette o otto piloti possano vincere delle tappe! Non è facile nemmeno rimanere nei primi cinque".

Sébastien Loeb (Bahrain Raid): "Non lavoriamo molto con Fabian Lurquin, quindi dobbiamo ripartire un po', ma siamo fiduciosi. La macchina è ancora buona e cercheremo di fare un buon lavoro. L'obiettivo è anche quello di acquisire un po' di esperienza. Dobbiamo prepararci per la Dakar perché non abbiamo ancora fatto molte gare e ora abbiamo pochi giorni. L'obiettivo è arrivare al traguardo ed evitare i problemi, questa è la base del nostro approccio. E se ci sentiamo bene, spingeremo".

Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG - leader della classifica generale piloti FIA T3 con 174 punti): "Mi sento bene, non vedo l'ora di partecipare a questa gara. È stata una stagione lunga, con alti e bassi. Vincere in Argentina e prendere la testa del campionato è fantastico. Non direi che mi sento sotto pressione, piuttosto non vedo l'ora che arrivi la gara! Quando si corre, bisogna comportarsi così: Non sentire la pressione, ma solo sentirsi bene facendo quello che si deve fare". (ASO)