236 veículos partiram para a final em Marrocos

Após as habituais verificações técnicas e administrativas, 236 veículos foram aprovados para o arranque da 24ª edição do Rali de Marrocos, final do Campeonato do Mundo de Ralis Raid (W2RC), 33 dos quais de equipas FIA.

Na categoria automóvel, Nasser Al-Attiyah está bem à frente de Yazeed Al Rajhi antes do final do campeonato. Juan Cruz Yacopini e Sébastien Loeb vão lutar por um lugar no pódio do campeonato, enquanto a M-Sport NWM Ford e a Audi Sport deverão aquecer a batalha no topo.

Um prólogo de 19 quilómetros perto de Agadir abriu o evento na sexta-feira, seguido de cinco etapas em que os organizadores tentaram acomodar todos os ingredientes para os raids de rali.

O vencedor do Dakar, do Abu Dhabi Desert Challenge e do Desafío Ruta 40 (Argentina), Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), está prestes a defender o título W2RC, com 51 pontos de vantagem sobre Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing), vencedor do Rali de Sonora (México) com o copiloto alemão Timo Gottschalk. No entanto, com 55 pontos a serem conquistados em Marrocos, o Qatar ainda não está matematicamente certo de vencer o campeonato. No entanto, cada etapa é agora um match point. Al-Rajhi precisa de marcar um total de 52 pontos em Marrocos para ter alguma hipótese de ganhar o título. Tem de vencer a corrida e dar o seu melhor em cada uma das etapas especiais em que estão em jogo pontos. Por exemplo, se o saudita não terminar entre os quatro primeiros na etapa de abertura, Al-Attiyah torna-se campeão. O qatari gostaria de selar o acordo em grande estilo com uma vitória no seu sétimo Rali de Marrocos.

Mais atrás, Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) e Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) estão a travar uma luta feroz pelo último degrau do pódio. O francês está apenas a oito pontos do seu rival, apesar de não ter marcado qualquer ponto nas duas corridas americanas. Os dois homens também estão em posição de garantir o segundo lugar se Al Rajhi, que tem 29 e 37 pontos de vantagem sobre eles, respetivamente, conseguir uma pausa.

A corrida para a glória também inclui pilotos que já não estão na corrida para o campeonato por várias razões. Guerlain Chicherit, o atual campeão marroquino, está desesperado por fazer a dobradinha na sua primeira corrida com a Hilux Overdrive Racing. A equipa Audi Sport, com Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström de volta em força pela primeira vez desde o Dakar, está determinada a contrariar os seus planos.

As coisas estão a ficar muito apertadas no Red Bull Off-Road Junior

No dia 18 de outubro, um piloto da Red Bull Off-Road Junior Team USA vai subir ao pódio T3 em Merzouga. A questão é saber qual deles, porque todo o pelotão está em suspenso: apenas nove pontos separam as três primeiras equipas! Mitch Guthrie assumiu a liderança ao vencer o Desafío Ruta 40 (Argentina), mas o seu compatriota americano Austin Jones, que venceu o Dakar nesta categoria, está apenas a três pontos de distância. Seth Quintero, vencedor em Abu Dhabi com o seu colega alemão Dennis Zenz, está a nove pontos. Entretanto, o campeão da T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory Team), vai levar a luta até às grandes armas da T3. A sua ausência na sua categoria favorita abre a porta a um potencial novo vencedor em Marrocos. Também é preciso estar atento a João Ferreira, que se está a testar na T4 num Can-Am da South Racing. A piloto italiana Rebecca Busi (FN Speed Team), que terminou em segundo lugar no Rali de Sonora, pode ainda garantir um lugar no pódio final do W2RC se tiver um bom desempenho em Marrocos.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing - líder da classificação geral de pilotos FIA com 189 pontos): "É muito bom participar nesta corrida porque é uma das melhores provas para evoluir, testar coisas novas e preparar-se para o Dakar. Estou muito contente com o nosso desempenho este ano, agora temos de marcar muitos pontos aqui para ganhar o campeonato."

Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing - segundo na geral do Campeonato FIA de Pilotos com 138 pontos): "Estamos a correr muito, estamos a ganhar mais experiência e sinto que estou a crescer a cada corrida. Não é fácil para nós. Para alcançar o Nasser, penso que se trata de assegurar o nosso segundo lugar, lutar, ganhar experiência e preparar o Dakar. É uma corrida muito boa, há muitos bons pilotos. Penso que sete ou oito pilotos podem ganhar etapas! Não é fácil ficar sequer entre os cinco primeiros."

Sébastien Loeb (Bahrain Raid): "Não trabalhamos muito com o Fabian Lurquin, por isso temos de recomeçar um pouco, mas estamos confiantes. O carro ainda está bom e vamos tentar fazer um bom trabalho. O objetivo é também ganhar alguma experiência para o fazer. Temos de nos preparar para o Dakar porque ainda não fizemos muitas corridas e agora temos alguns dias. O objetivo é chegar à meta e evitar os problemas, é essa a base da nossa abordagem. E se nos sentirmos bem, vamos fazer força".

Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG - líder da classificação geral de pilotos FIA T3 com 174 pontos): "Sinto-me bem, estou ansioso por esta corrida. Foi uma época longa, tivemos altos e baixos. Ganhar na Argentina e assumir a liderança do campeonato é ótimo. Não diria que me sinto pressionado, estou mais ansioso pela corrida! Quando corremos, temos de nos comportar assim: Não sentir a pressão, apenas sentirmo-nos bem a fazer o que é suposto fazermos". (ASO)