Imagen familiar en Marruecos: Al-Attiyah y Toyota al frente

El polvo estaba en boca de todos cuando los pilotos llegaron a Zagora. Nasser Al-Attiyah, que comenzó la carrera en 38ª posición por la mañana, tuvo que abrirse paso entre muchos de sus rivales para recuperar su desventaja en el prólogo. En Zagora, el qatarí tomó el mando del Rally de Marruecos, donde aspira a su séptimo éxito. Tenía una ventaja de 2:19 minutos sobre Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) con su copiloto alemán Timo Gottschalk y de 3:38 sobre Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Carlos Sainz (Audi Sport) fue cuarto a 3:55, Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) quinto a 6:51 y Mister Dakar Peterhansel (Audi Sport) sexto a 9:19.

En la T3, Eryk Goczal siguió sorprendiendo. El ganador más joven de la historia del Dakar debutó ayer con victoria en los Prototipos Ligeros con su triunfo en T4 a la edad de 18 años. Este sábado confirmó su actuación al ganar la etapa con 29 segundos de ventaja sobre Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG). De este modo, el polaco se colocó en cabeza, con 38 segundos de ventaja sobre el estadounidense. En la T4, también fue un recién llegado a la categoría quien pasó de la T3 a la T4 y parecía destinado a la victoria. Joao Ferreira, ganador del prólogo de ayer, perdió finalmente ante el italiano Enrico Gaspari y el español Juan Manuel Mana (Automode e) en su nuevo Can-Am de South Racing.

Los dos líderes del W2RC FIA, Nasser Al-Attiyah y Yazeed Al-Rajhi, ofrecieron su habitual actuación dominante para hacerse con la victoria en la especial y en la general. Sébastien Loeb (tercero) aventajó a Juan Cruz Yacopini (octavo), pero tendrá que recortar una diferencia de 8 puntos para desbancar al argentino del tercer puesto del campeonato.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing): "Si alguien puede quejarse del polvo de hoy, ¡ese soy yo! Había mucho polvo en la salida, pero esa era la situación con la que teníamos que lidiar. Hemos adelantado a veintiún coches. Después, tras unos 200 kilómetros, todo se ha calmado y hemos podido alcanzar una buena velocidad en los últimos 100 kilómetros. Estoy bastante satisfecho. Mañana iremos delante e intentaremos atacar, luego ya veremos lo que hacemos Vamos, que podemos hacerlo".

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme): "Ha sido una etapa limpia, sin errores ni pinchazos. La salida no ha sido fácil. Salíamos 12º y había mucho polvo. He alcanzado rápidamente a Terranova, no he tenido problemas para adelantarle porque había pinchado. Luego me acerqué a Peterhansel, que iba bastante rápido, y me quedé detrás de él durante mucho tiempo sin poder adelantarle. Al final lo he conseguido, pero me ha alcanzado en las dunas. Nuestro tercer puesto mañana no será malo, tendremos menos polvo. Los dos de delante han sido muy rápidos hoy y estoy seguro de que volverán a serlo mañana. Intentaremos hacer otra buena etapa".