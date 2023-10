Une image habituelle au Maroc : Al-Attiyah et Toyota en tête

La poussière était sur toutes les lèvres lorsque les automobilistes sont arrivés à Zagora. Nasser Al-Attiyah, 38e le matin, a dû se battre pour passer devant nombre de ses rivaux et combler son retard au prologue. A Zagora, le Qatari a pris les commandes du Rallye du Maroc, où il vise un septième succès. Il comptait 2'19'' d'avance sur Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) et son copilote allemand Timo Gottschalk, et 3'38'' sur Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Carlos Sainz (Audi Sport) était quatrième avec 3:55, Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) cinquième avec 6:51 et Mister Dakar Peterhansel (Audi Sport) sixième avec 9:19.

En T3, Eryk Goczal a continué à étonner. Le plus jeune vainqueur de l'histoire du Dakar a fait des débuts victorieux chez les prototypes légers hier en remportant le T4 à l'âge de 18 ans. Ce samedi, il a confirmé sa performance en remportant l'étape 29 secondes devant Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG). Le Polonais a ainsi pris la tête de la course, avec seulement 38 secondes d'avance sur l'Américain. Dans le T4, c'est également un nouveau venu dans la catégorie qui est passé du T3 au T4 et qui semblait destiné à la victoire. Joao Ferreira, vainqueur du prologue d'hier, s'est finalement incliné au volant de sa nouvelle Can-Am de South Racing face à l'Italien Enrico Gaspari et l'Espagnol Juan Manuel Mana (Automode e).

Comme à leur habitude, les deux leaders du W2RC FIA, Nasser Al-Attiyah et Yazeed Al-Rajhi, ont fait preuve d'une belle domination qui leur a permis de remporter la spéciale et le classement général. Sébastien Loeb (3e) a devancé Juan Cruz Yacopini (8e), mais il doit combler un retard de 8 points pour déloger l'Argentin de la troisième place du championnat.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) : "Si quelqu'un pouvait se plaindre de la poussière aujourd'hui, ce serait moi ! Il y avait beaucoup de poussière au départ, mais c'était la situation avec laquelle nous devions composer. Nous avons dépassé vingt-et-une voitures. Ensuite, après environ 200 kilomètres, tout s'est calmé et nous avons pu atteindre une bonne vitesse sur les 100 derniers kilomètres. Je suis plutôt satisfait. Demain, nous irons en tête et tenterons d'attaquer, puis nous verrons ce que nous ferons Venez, nous pouvons le faire".

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) : "C'était une étape propre, sans erreur et sans crevaison. Le départ n'a pas été facile. Nous sommes partis en 12e position et il y avait beaucoup de poussière. J'ai rapidement rattrapé Terranova, je n'ai pas eu de mal à le dépasser car il avait une crevaison. Ensuite, je me suis rapproché de Peterhansel, qui roulait assez vite, et je suis resté longtemps derrière lui sans pouvoir le doubler. J'y suis finalement parvenu, mais il m'a rattrapé dans les dunes. Notre troisième place demain ne sera pas mauvaise, nous aurons moins de poussière. Les deux devant étaient très rapides aujourd'hui et le seront certainement encore demain. Nous allons essayer de faire une autre bonne étape".